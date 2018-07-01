اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد بودن أن الخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش، جاء متقدما على الأحزاب السياسية، ورفع من سقف التحدي، ودعوته إلى تشبيب الأحزاب هي دعوة من أجل التغيير الإرادي وليس بشكل

شوف تيفي

اعتبر الباحث والمحلل السياسي محمد بودن أن الخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش، جاء متقدما على الأحزاب السياسية، ورفع من سقف التحدي، ودعوته إلى تشبيب الأحزاب هي دعوة من أجل التغيير الإرادي وليس بشكل إجرائي تقني وفقط.

وأضاف المحلل السياسي، في تصريح لـ"شوف تيفي" اليوم، "أن الأحزاب السياسية مطالبة بتجاوز إشراك الشباب بطريقة تقليدية فقط، حيث إن الملك أسس لرؤية عملية تعكس "تجديد النخب وإشراك الشباب، إشراكا حقيقيا يجب أن يشمل جميع مناحي الحياة العامة، والعمل على استثمار طاقة الشباب وليس بالتعامل معه كأنه وافد جديد أو أنه عبء على المجتمع يجب التخلص منه.

كما اعتبر المتحدث أن مسألة تشبيب الشباب التي دعا لها الملك هي فرصة حقيقية لمحاصرة علامات الشيخوخة الظاهرة في ملامح العمل السياسي بالمغرب، بحيث أن المعدل العمري للقادة السياسيين يتجاوز 62 سنة، في حين أنه وبالمقارنة مع إسبانيا فهو لا يتجاوز 40 سنة، والمغرب في حاجة إلى حناجر شابة، تصدح وتدافع عن مطالب الشباب وتستوعب تلك المطالب لأن النخب الشابة قريبة من الشباب عموما وتفهم لغته.

وبخصوص اعتبار أن الخطاب الملكي فيه نوع من التدخل في الشأن السياسي الحزبي قال مودن " الأحزاب السياسية هي التي تشارك بالنخب التي تقترحها للاستوزار، وفي الغالب بروفايلات الفاعلين السياسين شائخة، ثم أليس الملك دستوريا هو "الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي" بمقتضى الفصل 42 من الدستور؟. وأضاف "وليس فيه تدخلا في الشأن الحزبي الداخلي، بقدر ما هو اهتمام بشريحة مهمة من المجتمع، وتوجيه للأحزاب السياسية، للاهتمام بالشباب.

وزاد الباحث محمد بودن "على الأحزاب أن تكون في مستوى التحديات وعليها الاهتمام بالملاحظات والتوجيهات الملكية، وعلى الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها وتقدم الأجوبة الضرورية والآنية على الأسئلة الحارقة والعاجلة التي تعتمل في الدول المغربية وكفى من سياسة الهروب إلى الأمام والاكتفاء بالرؤية الضيقة للأمور".