الحموشي يشدد على حمل الأسلحة الوظيفية من طرف جميع موظفي الشرطة بالزي الرسمي ﻿

شددت مذكرة جديدة للمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة حمل الأسلحة الوظيفية من طرف فئة من ضباط الأمن وعناصر الهيئة الحضرية والمكلفين بالسير والجولان إضافة إلى فئة ضباط الأمن

"شوف تيفي"

شددت مذكرة جديدة للمدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني على ضرورة حمل الأسلحة الوظيفية من طرف فئة من ضباط الأمن وعناصر الهيئة الحضرية والمكلفين بالسير والجولان إضافة إلى فئة ضباط الأمن الممتازين، الذين يعملون في الهيئة الحضرية وشرطة المرور وقوات حفظ النظام.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد توصلت مختلف ولايات الأمن خلال الأسبوع الجاري، بمنشور صادر عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يقضي بوجوب حمل السلاح الوظيفي الفردي من طرف جميع موظفي الشرطة الذين يرتدون الزي الرسمي، بمن فيهم ضباط الأمن والضباط الممتازون الذين يعملون في الهيئات الحضرية وشرطة المرور وفي المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام.

وأوضحت المذكرة شروط وكيفية حمل السلاح الوظيفي من طرف هؤلاء الموظفين بمن فيهم ضباط الأمن وضباط الأمن الممتازون، محددا ذلك في جهة اليمين من الحزام الموصول بالزي الوظيفي.