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التجمع الوطني للأحرار : خطاب العرش ''خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك''

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 20:19 التجمع الوطني للأحرار : خطاب العرش خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك | بوليتيك
التجمع الوطني للأحرار : خطاب العرش ''خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك''
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار التزامه بمضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 19 لاعتلاء العرش معتبرا أن الخطاب الملكي هو ''بمثابة خارطة

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 أكد حزب التجمع الوطني للأحرار التزامه بمضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة مساء أمس الأحد، بمناسبة الذكرى الـ 19 لاعتلاء العرش معتبرا أن الخطاب الملكي هو ''بمثابة خارطة الطريق لمستقبل مغرب متضامن ومتماسك''.

وأعرب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغ له، عن تثمينه لـ ''التوجيهات الملكية الرامية إلى خلق تآزر حقيقي في المجال الاجتماعي عبر توحيد وسائل التدخل وتجميع الإمكانيات وضبط البرامج وتعميمها على جميع ربوع المملكة وتحديد المستهدفين وذلك بهدف بلوغ النتائج والأهداف المرجوة''.

وأضاف أنه ''يحيي عاليا المشروع الاجتماعي الذي أورده الملك في الخطاب وخصوصا (السجل الاجتماعي الموحد)، والذي سيسمح بتجميع برامج الدعم الموجه للفئات المعوزة، من أجل تحسين الاستهداف والفعالية والاستفادة. كما سيشكل سندا حقيقيا لإعادة هيكلة الدعم برؤية استراتيجية موحدة ومتناسقة، ستنعكس بشكل إيجابي على المواطن والفئات المعنية بهذا الدعم''.

وأعلن الحزب ''انخراطه الكامل في مشروع إصلاح منظومة الاستثمار، من خلال تفعيل خطة عمل شاملة تسمح بتنزيل هذه الإصلاحات، مما سيسمح بتسريع وتيرة الاستثمار والمساهمة في خلق فرص الشغل واستيعاب الكفاءات وتسهيل دمجها في سوق العمل''.

وأعرب التجمع الوطني للأحرار، في بلاغه، عن اعتزازه بـ ''التوجهات الملكية المتعلقة بمجالي الصحة والتعليم، وخصوصا الخدمات الصحية، وكذا التعليم الاولي والهدر المدرسي الذي يعاني منه الأطفال والشباب والعائلات''.

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