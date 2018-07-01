فتاة تتعرض للسرقة بالعنف بأحد أحياء المدينة العتيقة بمدينة تطوان ﻿

تفاعلت مصالح ولاية أمن تطوان مع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، يظهر تعرض فتاة للسرقة بالعنف بأحد أحياء المدينة العتيقة لمدينة تطوان.

"شوف تيفي"

تفاعلت مصالح ولاية أمن تطوان مع فيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، يظهر تعرض فتاة للسرقة بالعنف بأحد أحياء المدينة العتيقة لمدينة تطوان.

وحسب مصدر أمني ففور توصلها بمضمون الفيديو كثفت مصالح الأمن بتطوان من أبحاثها وحملاتها التمشيطية بمختلف أحياء المدينة العتيقة،لتتمكن من تحديد هوية الفاعل وإيقافه مساء هذا اليوم بحي حومة الحساني كما تمكنت من حجز هاتفين ومبلغ مالي.

وأكد المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص ينحدر من مدينة تطوان، في الثلاثينات من العمر، من ذوي السوابق القضائية في السرقات بالعنف ومبحوث عنه من أجل نفس الأفعال الإجرامية بموجب ثلاث مذكرات بحث، مشيرا إلى أنه تم وضع المعني بالأمر رهن تدبير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.