تدشين دائرة أمنية جديدة بمدينة تاونات ﻿

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 19 لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، أشرف وفد رسمي اليوم الاثنين، على تدشين مقر الدائرة الثانية للشرطة بمدينة تاونات.

شوف تيفي

بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 19 لتربع الملك محمد السادس، على عرش أسلافه، أشرف وفد رسمي اليوم الاثنين، على تدشين مقر الدائرة الثانية للشرطة بمدينة تاونات.

وستشكل هـذه الدائرة الأمنية الجديدة بنية ترابية تروم تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية والأمنية التي يوفرها المرفق العام الشرطي.

وتمت مراعاة الجوانب العملية والجمالية في إنجاز مقر دائرة الشرطة الجديدة، الذي يستجيب لأحدث المعايير في مجال الولوجيات وتوفير خدمات الاستقبال والتوجيه ومعالجة شكايات المواطنين، وكذا طلبات الحصول على الوثائق والشواهد الإدارية.

ويندرج تدشين هذه المصلحة الأمنية الجديدة، التي ستغطي المناطق المحيطة بحي الشهداء ضمن استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المتمثلة في تحديث وعصرنة البنايات الشرطية، وتقريبها من المواطنين بما يضمن تجويد خدماتها، والرفع من جاهزية وفعالية مختلف الفرق والمصالح الميدانية للشرطة.