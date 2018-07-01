 ابنة المقاوم الراحل عبد الكريم الخطابي بعد استقبالها من طرف الملك:''الحب الذي طالما كنت أكنه لجلالة الملك قد زاد اليوم'' ﻿
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ابنة المقاوم الراحل عبد الكريم الخطابي بعد استقبالها من طرف الملك:''الحب الذي طالما كنت أكنه لجلالة الملك قد زاد اليوم''

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 17:35 ابنة المقاوم الراحل عبد الكريم الخطابي بعد استقبالها من طرف الملك:الحب الذي طالما كنت أكنه لجلالة الملك قد زاد اليوم | بوليتيك
ابنة المقاوم الراحل عبد الكريم الخطابي بعد استقبالها من طرف الملك:''الحب الذي طالما كنت أكنه لجلالة الملك قد زاد اليوم''
قالت كريمة المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي عائشة الخطابي، اليوم الاثنين بطنجة، إن الملك محمد السادس، لطالما أولى اهتماما خاصا لمنطقة الريف، التي ''نتمنى أن تصبح أكثر ازدهارا''.

''شوف تيفي''+''و م ع''

قالت كريمة المرحوم محمد بن عبد الكريم الخطابي عائشة الخطابي، اليوم الاثنين بطنجة، إن الملك محمد السادس، لطالما أولى اهتماما خاصا لمنطقة الريف، التي ''نتمنى أن تصبح أكثر ازدهارا''.

وأوضحت عائشة الخطابي في تصريح للصحافة عقب حفل الاستقبال الذي ترأسه الملك بقصر مرشان بطنجة، بمناسبة الذكرى الـ 19 لتربعه على عرش أسلافه الميامين، أنها على يقين بأن ساكنة المنطقة تستوعب الجهود التي يبذلها الملك من أجل النهوض بالأوضاع المعيشية للساكنة، معبرة في سياق متصل عن أملها ''في أن تتم تسوية وضعية الأشخاص المعتقلين'' على خلفية أحداث الحسيمة.

وأضافت الخطابي التي كانت ضمن الشخصيات التي تقدمت للسلام على الملك خلال هذا الحفل، أن ''الحب الذي طالما كنت أكنه لجلالة الملك قد زاد اليوم''، مذكرة بأن الملك وفور اعتلائه العرش ''اتصل بنا هاتفيا وأخبرنا بأنه سيخص مدينة الحسيمة بأول زيارة، وبأنه سيزور منطقة الريف، حيث قدمت أنا وشقيقي سعيد الخطابي من مصر لاستقبال جلالته آنذاك''.

وأعربت الخطابي عن تفاؤلها حيال مستقبل المنطقة، قائلة ''بإذن الله ستؤول الأمور إلى أفضل حال، وسنظل دائما بلدا واحدا وأخوة على الدوام''.

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المغرب شوف تيفي الريف الملك محمد السادس عائشة الخطابي عبد الكريم الخطابي

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