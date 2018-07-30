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حافلة للنقل العمومي تصطدم بقاطرة ترمواي بتقاطع شارعي المقاومة ومحمد الخامس بالدار البيضاء

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 16:48 حافلة للنقل العمومي تصطدم بقاطرة ترمواي بتقاطع شارعي المقاومة ومحمد الخامس بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
حافلة للنقل العمومي تصطدم بقاطرة ترمواي بتقاطع شارعي المقاومة ومحمد الخامس بالدار البيضاء
شهد تقاطع شارع المقاومة وشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يومه الإثنين، وقوع حادثة سير مروعة ، حيث اصطدمت حافلة للنقل العمومي رقم 11 تابعة لنقل المدينة، بقاطرة ترمواي، ما أثار رعب وهلع

"شوف تيفي"

شهد تقاطع شارع المقاومة وشارع محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، يومه الإثنين، وقوع حادثة سير مروعة ، حيث اصطدمت حافلة للنقل العمومي رقم 11 تابعة لنقل المدينة، بقاطرة ترمواي، ما أثار رعب وهلع الركاب، نظرا لقوة الاصطدام.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن حافلة النقل العمومي كانت تسير بسرعة جنونية، ولم يحترم السائق السكة الخاصة بـ "الترامواي"، قبل أن يصطدم به بقوة كبيرة، ما خلف خسائر مادية جسيمة بقاطرة "الترامواي".

وأكد ذات المصدر أن سائق الحافلة، أصيب على مستوى الكتف، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان مباشرة بعد وقوع الحادث، من أجل معاينة حجم الخسائر وتسجيل محضر بالموضوع.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي النقل العمومي الترامواي النقل العمومي الرعب نقل المدينة

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