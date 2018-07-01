الملك محمد السادس يستقبل بطنجة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بمناسبة عيد العرش ﻿

استقبل الملك محمد السادس، يومه الاثنين، بقصر مرشان بمدينة طنجة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش.



"شوف تيفي"+" و م ع"

استقبل الملك محمد السادس، يومه الاثنين، بقصر مرشان بمدينة طنجة، جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش.

وإلى جانب "إنفانتينو"، فإن الملك محمد السادس، استقبل كذلك بقصر مرشان بمدينة طنجة، مجموعة من الشخصيات المعروفة من بينهم "عائشة الخطابي" الإبنة الصغرى للمجاهد الراحل عبد الكريم الخطابي.

تجدر الإشارة إلى أن الملك، سيترأس كذلك يوم غد الثلاثاء، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان ابتداء من الساعة الواحدة و45 دقيقة زوالا، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمامه الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.