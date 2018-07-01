كلب وراء الفاجعة الطرقية لطانطان التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن السبب الكامن وراء الفاجعة الطرقية التي وقعت فجر اليوم بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين منطقة ''الوطية'' ومدينة طانطان، والتي أودت بحياة أربعة شبان يرجع إلى مباغثة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، أن السبب الكامن وراء الفاجعة الطرقية التي وقعت فجر اليوم بالطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين منطقة "الوطية" ومدينة طانطان، والتي أودت بحياة أربعة شبان يرجع إلى مباغثة كلب لسائق السيارة الخفيفة، بعد ظهوره فجأة أمامه على الطريق.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن سيارة خفيفة من نوع "مرسيديس 250" كانت قادمة من منطقة "الوطية" في اتجاه مدينة طانطان وعلى متنها 5 شبان ، وعند بلوغها لجماعة "بن خليل" على بعد 10 كيلومترات تقريبا من المدخل الجنوبي لمدينة طانطان تفاجأت بظهور كلب على الطريق، وهو ما جعل السائق ينعرج جنبا في محاولة منه لتفادي دهسه، الشيء الذي أفقده السيطرة على السيارة بفعل السرعة المفرطة التي كان يقود بها، ليخرج عن مساره ويصطدم بشكل وصف بالمروع بشاحنة "رموك" كانت متوقفة جانب الطريق.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادث خلف مصرع أربعة أشخاص من ركاب السيارة على الفور، فيما أصيب شخص آخر كان برفقتهم بجروح وصفت بالبليغة، عجلت بنقله على وجه السرعة للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير.

ومباشرة بعد علمها بالحادث استنفرت مصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية مختلف عناصرها وهرعت لعين المكان، حيث تم نقل جثث الضحايا صوب مستودع الأموات بمستشفى طانطان، فيما نقل المصاب نحو مدينة أكادير لتلقي العلاجات الفورية، ومن جانبها فتحت عناصر الدرك الملكي تحقيقا دقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الفاجعة.