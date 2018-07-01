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العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 13:36 العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته | ثقافة و فنون
العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته
توفي الفنان المصري الشاب مصطفى العلي ليلة السبت-الأحد داخل شقته في ظروف غامضة.

شوف تيفي

 

توفي الفنان المصري الشاب مصطفى العلي ليلة السبت-الأحد داخل شقته في ظروف غامضة.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام مصرية فإن الفنان الراحل الذي توفي خلال نومه ، شكل صدمة في صفوف عائلته وأصدقائه.

وأضافت ذات المصادر، أن الفنان مصطفى العلي توفي قبل يومين وهو نائم وحده في المنزل، ولم يشعر به أحد، ولم يعرف أحد من الجيران نبأ موته إلا عندما شم الجيران رائحة جثمانه، وظلوا يطرقون باب منزله وبعدما تبين لهم أنه لا يرد عليهم اضطروا أن يكسروا الباب فوجدوه ميتا .

تجدر الإِشارة، إلى أن من بين الأعمال الدرامية التي شارك فيها الراحل هي : « الحكر،شمس،عيون القلب،البارون » وغيرها من المسلسلات.

 

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ثقافة وفنون مصطفى العلي وفاة فنان

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