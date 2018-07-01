 بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة ''شــوف تيفي'' ﻿
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بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة ''شــوف تيفي''

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 13:07 بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة شــوف تيفي | صحافة
بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة ''شــوف تيفي''
رقم قياسي جديد سجلته أول قناة الكترونية بالمغرب، ''شوف تيفي'' خلال خطاب عيد العرش لـ29 يوليوز 2018 حيث تابع أزيد من10 ملايين من المشاهدين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، من قلب مدينة الحسيمة

شـــوف تيفي:

رقم قياسي جديد سجلته أول قناة الكترونية بالمغرب، ''شوف تيفي'' خلال خطاب عيد العرش لـ29 يوليوز 2018 حيث تابع أزيد من10 ملايين من المشاهدين الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، من قلب مدينة الحسيمة بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاعتلائه العرش.

ووفق إحصائيات '' فايسبوك-إنسايت'' المتخصصة في قياس نسب المشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي و كذا الموقع العالمي يوتيوب، فضل أغلب المشاهدين المغاربة متابعة الخطاب الملكي على ''قناة شوف تيفي'' حيث شاهد خطاب الملك في القناة أكثر من 10 ملايين و700 ألف متابع.

ومعلوم أن قناة ''شوف تيفي'' نشرت مجموعة من التقارير و الحوارات المرتبطة بالخطاب الملكي و مضامينه عبر تقنية البث المباشر مع سياسيين و محليين، ما يؤشر و بلغة الأرقام على تفوق واضح لقناة الشعب ''شوف تيفي''.

  

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب سياسيين الخطاب الملكي عيد العرش .

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