اصطدام سيارة بشاحنة في حادثة سير بطانطان تنهي حياة أربعة شبان ﻿

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طانطان ومنطقة الوطية، في الساعات الأولى من يومه الإثنين ، وقوع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها أربعة شبان، عقب اصطدام سيارة بشاحنة.

"شوف تيفي"

شهدت الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين طانطان ومنطقة الوطية، في الساعات الأولى من يومه الإثنين ، وقوع حادثة سير جد مروعة، راح ضحيتها أربعة شبان، عقب اصطدام سيارة بشاحنة.

وأوضحت مصادر محلية أن الحادثة المروعة، وقعت بالضبط بجماعة بن خليل، حيث اصطدمت سيارة من نوع "مرسديس 250" بشاحنة من الحجم الكبير "رموك"، ما خلف مصرع ثلاثة أشخاص على الفور، في حين فارق الشخص الرابع الحياة مباشرة بعد وصوله للمستشفى.

وأكدت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي، حلوا بعين المكان، وعاينوا حجم الخسائر المادية والبشرية، بينما تم نقل جثة الضحايا إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بطانطان .



