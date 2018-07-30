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بالصور..تلامذة الحسيمة يتألقون في غمرة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 12:34 بالصور..تلامذة الحسيمة يتألقون في غمرة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد | مجتمع
بالصور..تلامذة الحسيمة يتألقون في غمرة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد
بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 19 لتربع الملك محمد السادس على العرش وتتويجا لنهاية السنة الدراسية 2017/2018 ، واحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقات والمتفوقين في الامتحانات الإشهادية وفي

"شوف تيفي"

بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 19 لتربع الملك محمد السادس على العرش وتتويجا لنهاية السنة الدراسية 2017/2018 ، واحتفاء بالتلميذات والتلاميذ المتفوقات والمتفوقين في الامتحانات الإشهادية وفي فعاليات الدورة الأولى لمهرجان "إبداعات جوهرة المتوسط"، نظمت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالحسيمة، مساء يوم الجمعة 27 يوليوز 2018، بدار الثقافة مولاي الحسن بالحسيمة، حفل التميز الذي ترأسه عامل إقليم الحسيمة وحضرته كل فعاليات الإقليم والأطر التربوية والإدارية والتلميذات والتلاميذ والأمهات والآباء.

وعرف هذا الحفل أجواء رائعة، وتم افتتاحه بآيات بينات من الذكر الحكيم وأداء النشيد الوطني من طرف مجموعة من التلميذات والتلاميذ وتقديم كلمة المدير الإقليمي، بتوزيع 16 جائزة على المتفوقين في امتحانات شهادة البكالوريا بجميع مسالكها، و5 جوائز على المتفوقين في باقي الامتحانات الإشهادية و 130 جائزة على الفائزات والفائزين في مسابقات الدورة الأولى من مهرجان "إبداعات جوهرة المتوسط" المنظم من طرف جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالإقليم، و12 جائزة على المتفوقين والمتفوقات في المسابقات التربوية الوطنية والإقليمية.

وتميز الحفل كذلك بمنح جائزتين لأجمل وأنظف مؤسسة تعليمية وجائزتين لأحسن جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ النشيطة والمساهمة في تفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسة.

وشملت الجوائز المقدمة للمتفوقين حواسيب ولوحات إلكترونية وهواتف نقالة وكتب ومراجع علمية وأدبية وجوائز مالية لجمعية دعم مدرسة النجاح الخاصة بأجمل وأنظف مؤسسة تعليمية وأحسن جمعية أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ النشيطة والمساهمة في تفعيل الحياة المدرسية بالمؤسسة، وتخللت عملية توزيع الجوائز عروض فنية من أداء تلامذة المؤسسات التعليمة.

 

 

 

 

 

 

 

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