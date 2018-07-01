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رجال الحموشي يطيحون بأخطر مجرم بالقصر الكبير ملقب ب ''بيلي''

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 12:11 رجال الحموشي يطيحون بأخطر مجرم بالقصر الكبير ملقب ب بيلي | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يطيحون بأخطر مجرم بالقصر الكبير ملقب ب ''بيلي''
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، أمس الأحد ، من إيقاف المدعو '' بيلي '' ، البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح ومبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث.


''شوف تيفي''


تمكنت المصالح الأمنية بمدينة القصر الكبير، أمس الأحد ، من إيقاف المدعو '' بيلي '' ، البالغ من العمر 30 سنة، وهو من ذوي السوابق القضائية في الضرب والجرح ومبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث.

وحسب مصدر جد مطلع فإن ''بيلي'' حديث الخروج من السجن، ويعتبر المشتبه به الرئيسي بخصوص مجموعة من الشكايات كانت قد تقدمت بها فتيات حول تعرضهن للسرقة بالعنف عن طريق الإمساك بالقوة من العنق ومن خلف الضحايا حتى لا يتمكن من رؤيته والتعرف عليه، مشيرا إلى أن إصرار مصالح الشرطة على الإمساك به جعلها تستغل كل الوسائل القانونية المتاحة وخصوصا منها التقنيات المتعلقة بالهواتف الخلوية والأدلة الجنائية بمسرح الجريمة، مما مكن من تحديد هوية الفاعل، ليتم نصب كمين محكم بمدخل المدينة وإيقافه على متن سيارة أجرة قادما من مدينة العرائش.

وأكد المصدر ذاته وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة من أجل البحث معه وتقديمه أمام العدالة.

 

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