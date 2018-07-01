 الحكم على مغربي بالطرد بعد تسببه في موت حكم أثناء مباراة لكرة القدم بهولاندا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد على المباشر | الملك محمد السادس يترأس حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة | بوليتيك

شاهد على المباشر | الملك محمد السادس يترأس حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة

كلب وراء الفاجعة الطرقية لطانطان التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة | حوادث و حقوق

كلب وراء الفاجعة الطرقية لطانطان التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة

العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته | ثقافة و فنون

العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته

بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة شــوف تيفي | صحافة

بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة ''شــوف تيفي''

اصطدام سيارة بشاحنة في حادثة سير بطانطان تنهي حياة أربعة شبان | حوادث و حقوق

اصطدام سيارة بشاحنة في حادثة سير بطانطان تنهي حياة أربعة شبان

بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش بنك المغرب يصدر قطعة نقدية من فئة 250 درهما | بوليتيك

بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش بنك المغرب يصدر قطعة نقدية من فئة 250 درهما

بالصور..تلامذة الحسيمة يتألقون في غمرة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد | مجتمع

بالصور..تلامذة الحسيمة يتألقون في غمرة احتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد

رجال الحموشي يطيحون بأخطر مجرم بالقصر الكبير ملقب ب بيلي | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يطيحون بأخطر مجرم بالقصر الكبير ملقب ب ''بيلي''

الحكم على مغربي بالطرد بعد تسببه في موت حكم أثناء مباراة لكرة القدم بهولاندا | دولي

الحكم على مغربي بالطرد بعد تسببه في موت حكم أثناء مباراة لكرة القدم بهولاندا

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الحكم على مغربي بالطرد بعد تسببه في موت حكم أثناء مباراة لكرة القدم بهولاندا

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 12:02 الحكم على مغربي بالطرد بعد تسببه في موت حكم أثناء مباراة لكرة القدم بهولاندا | دولي
الحكم على مغربي بالطرد بعد تسببه في موت حكم أثناء مباراة لكرة القدم بهولاندا
أصبح مهاجر مغربي مزداد بالديار الهولندية، مهدداً بالطرد من بلاد المهجر، وذلك بعد أن ثبت تورطه في مقتل حكم لكرة القدم خلال مباراة للهواة أجريت عام 2012.

شوف تيفي:

أصبح مهاجر مغربي مزداد بالديار الهولندية، مهدداً بالطرد من بلاد المهجر، وذلك بعد أن ثبت تورطه في مقتل حكم لكرة القدم خلال مباراة للهواة أجريت عام 2012.

وقد أصدر القضاء الإداري قرارا في حق الشاب البالغ من العمر 22 عاما حكما بالطرد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الهولندية "ANP" اليوم الإثنين، بعد رفض إدارة شؤون المهاجرين تجديد تصريح إقامته.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2012، حين قام المهاجر رفقة زملاء له في فريق لكرة القدم على التنكيل بمساعد الحكم والاعتداء عليه ضرباً، ما تسبب له في جروح أدت لوفاته.

وفي دجنبر 2012، هاجم المهاجر المغربي رفقة خمسة مغاربة آخرين والمدرب، حكماً مساعداً بعدم رفع راية التسلل، ما أدى لإصابته برضوض خطيرة عجلت بوفاته في اليوم التالي.

وقضت محكمة "ليليشتاد" عام 2013، بالحبس لمدة ستة أعوام في حق المدرب لتعديه بالضرب على مساعد الحكم.

كما أدانت المحكمة المتهمين بالقتل غير العمد، وحكمت على والد أحد اللاعبين البالغ 51 سنة، يعمل مدرباً للفريق، بالسجن لمدة ستة أعوام مع حبس خمسة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 عاماً، لمدة عامين في سجن الأحداث، فيما حكمت على شاب سادس بالحبس لمدة عام واحد.

وكان المتهمون قد اعتدوا بالضرب والركل على مساعد الحكم "ريتشارد نيوفنهيوزن" عقب مباراة للشباب تحت 17 عاما بإحدى مسابقات دوري الدرجات الدنيا في هولندا في الثاني من دجنبر 2012.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب هولاندا الحكم الطرد موت حكم مباراة كرة القدم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إدارة مسبح ببروكسيل تطرد سيدة كانت ترتدى الـبوركيني | دولي

إدارة مسبح ببروكسيل تطرد سيدة كانت ترتدى الـ''بوركيني''

عاجل..الطفلة عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية تعانق الحرية | دولي

عاجل..الطفلة عهد التميمي أيقونة المقاومة الفلسطينية تعانق الحرية

شرطة محافظة الخبر تلقي القبض على فتاة الكيكي بالسعودية | دولي

شرطة محافظة ''الخبر'' تلقي القبض على فتاة الكيكي بالسعودية

الحكومة الإسبانية تدمج المهاجرين غير الشرعيين في حق الاستفادة من الخدمات الصحية والطبية | دولي

الحكومة الإسبانية تدمج المهاجرين غير الشرعيين في حق الاستفادة من الخدمات الصحية والطبية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد التيجيفي المغربي البراق ، أثناء تحطيمه بقيادة سككي مغربي للرقم القياسي بالقارة الإفريقية، بسرعة 357 كلم/ساعة بين طنجة والقنيطرة. | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

شاهد التيجيفي المغربي '' البراق ''، أثناء تحطيمه بقيادة سككي مغربي للرقم القياسي بالقارة الإفريقية، بسرعة 357 كلم/ساعة بين طنجة والقنيطرة.

ابتكار بريطاني يعلم السيارة قيادة نفسها خلال 20 دقيقة | قنوات أخرى

ابتكار بريطاني يعلم السيارة قيادة نفسها خلال 20 دقيقة

طريف.. رقصة كيكي من نوع اخر | قنوات أخرى

طريف.. رقصة كيكي من نوع اخر

بالفيديو.. ماهو مهر الفتاة الألمانية؟ - مفاجئة فتاة عربية مقيمة بألمانيا ماذا قالت!! | قنوات أخرى

بالفيديو.. ماهو مهر الفتاة الألمانية؟ - مفاجئة فتاة عربية مقيمة بألمانيا ماذا قالت!!

﻿

آخر المستجدات

شاهد على المباشر | الملك محمد السادس يترأس حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

شاهد على المباشر | الملك محمد السادس يترأس حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة

كلب وراء الفاجعة الطرقية لطانطان التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة | حوادث و حقوق

كلب وراء الفاجعة الطرقية لطانطان التي أودت بحياة 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة

العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته | ثقافة و فنون

العثور على جثة فنان مصري بعد يومين من وفاته

بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة شــوف تيفي | صحافة

بــرافو.. أزيد من 10 ملايين تابعوا خطاب الملك على قناة ''شــوف تيفي''

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.