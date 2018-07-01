وزير الصحة : المستشفى الجامعي بأكادير سيرى النور قريبا والوزارة ستخصص له أكثر من 850 منصب شغل ﻿

أعلن الكاتب العام لوزارة الصحة في لقاء جمعه أول أمس مع أطر طبية وتمريضية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير أن القطب الاستشفائي الجامعي بأكادير سيرى النور قريبا بعدما انطلقت به الأشغال

شوف تيفي:أكادير

أعلن الكاتب العام لوزارة الصحة في لقاء جمعه أول أمس مع أطر طبية وتمريضية بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير أن القطب الاستشفائي الجامعي بأكادير سيرى النور قريبا بعدما انطلقت به الأشغال وستستغرق 3 سنوات وهي المدة التي من المنتظر أن يخرج فيها للوجود.

ونفى الكاتب العام لوزارة أنس الدكالي أن تكون للوزارة نية إلحاق المستشفى الجهوي الحسن الثاني بالمركب الاستشفائي الجامعي الذي سيتم إنشاؤه، مبرزا أن "كل ما يروج مجرد أقاويل وإشاعات لا أساس لها من الصحة، لكون ظهير إحداث هذه المؤسسة لا يتضمن ما يتم الترويج له بخصوص تحويل مستشفى الحسن الثاني إلى مركز استشفائي جامعي". وطالب بـ"ضرورة توفير شروط العمل ومصاحبة الأساتذة والطلبة".

وأكد المتحدث في ذات اللقاء أن الوزارة تسعى لتوفير أكثر من 850 منصب شغل بالمستشفى الجامعي الجديد الذي سيكون على أعلى مستوى من الجودة والخدمات الصحية التي ستستفيد منها ساكنة أكادير وجهة سوس ككل وهو ما يتطلب التركيز على تقوية الموارد البشرية وإعطائها الأولوية للنهوض بالوضع الصحي بالمنطقة.

وفي ذات السياق أبرز الكاتب العام أن الوزارة ستفتح مستقبلا مباريات التخصص بالمستشفى الجهوي بأكادير، وذلك في أفق بداية شهر نونبر 2018، من أجل الزيادة في الأطر الطبية المتخصصة، ومواكبة جميع احتياجات المواطنين وتأهيل أقسام المستعجلات بكل المستشفيات الجهوية والإقليمية التي تتضمنها جهة سوس ماسة، بهدف تقوية الخدمات الصحية والإرتقاء بها لخدمة المرضى، وتلبية طلباتهم الكثيفة على هذه المؤسسات الصحية.