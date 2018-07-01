جو جد حار بهذه المناطق المغربية اليوم الإثنين ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين ، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار بالمنطقة الشرقية والشياظمة وداخل البلاد. وسيلاحظ، خلال

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الإثنين ، أن يبقى الطقس حارا بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار بالمنطقة الشرقية والشياظمة وداخل البلاد. وسيلاحظ، خلال الصباح والليل، تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل والسهول المحيطية الشمالية والوسطى وشمال السواحل الجنوبية، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق ، فضلا عن تناثر حبات رملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، وضعيفة إلى معتدلة شرقية بالجنوب الشرقي، وغربية بالمناطق الشمالية الغربية، ومن القطاع الشمالي عموما بباقي المناطق. وستتراوح درجات الحراراة الدنيا ما بين 25 و32 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد وجنوب شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس والسهول الداخلية وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و23 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 25 و31 درجة بالقرب من السواحل وبمرتفعات الأطلس وما بين 30 و35 بكل من الريف والواجهة المتوسطية والغرب والسايس وسهول المحيط الأطلسي الشمالية وما بين 35 و41 بسهول تادلة والرحامنة وتانسيفت والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط والشياظمة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 41 و46 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وشرق الأقاليم الجنوبية.