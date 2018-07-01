القبض على متورط في قتل جاره بسبب القنب الهندي بباب برد.. شفشاون ﻿

أقدم شخص على قتل جاره بعد نشوب نزاع بينهما حول سقي بعض الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة القنب الهندي بدوار تازاغت، بباب برد ضواحي تطوان.

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أقدم شخص على قتل جاره بعد نشوب نزاع بينهما حول سقي بعض الأراضي الفلاحية المخصصة لزراعة القنب الهندي بدوار تازاغت، بباب برد ضواحي تطوان.

وتمكنت عناصر الدرك الملكي، حسب مصادر مطلعة، من اعتقال الجاني يوم الأربعاء بعد أن حاول الفرار لوجهة مجهولة.

وقد تم تقديم الجاني، وفق ذات المصادر، أمام النيابة العامة لدى استئنافية تطوان، لاستكمال إجراءات التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية في متابعته.

يشار أنه جرى نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بشفشاون من أجل إخضاعها للتشريح الطبي وتحديد كل ملابسات الجريمة.