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الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المغرب‎

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 02:10 الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المغرب‎ | بوليتيك
الرئيس الموريتاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع المغرب‎
عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقتها مع المغرب.

شوف تيفي

عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عن حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقتها مع المغرب.

جاء ذلك في برقية بعث بها الرئيس الموريتاني اليوم الأحد، للملك محمد السادس بمناسبة ذكرى توليه عرش المملكة المغربية. وشدد ولد عبد العزيز في البرقية ، على أن بلاده حريصة على أن تنمو وتتطور علاقتها مع المغرب تحقيقا لما فيه خير الشعبين الشقيقين وإسهاما في بناء اتحاد المغرب العربي الكبير.

وتؤكد الحكومة الموريتانية أن موقفها من النزاع في الصحراء، موقف حيادي يهدف في الأساس للعمل من أجل إيجاد حل سلمي للقضية يجنب المنطقة خطر التصعيد.

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