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سيارة عروس تتسب في انقلاب سيارة إسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 02:02 سيارة عروس تتسب في انقلاب سيارة إسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق
سيارة عروس تتسب في انقلاب سيارة إسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء
توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأحد، بمقاطع فيديو، توثق للحظة وقوع حادثة سير جد مروعة، جرت فصولها، أمس السبت، بأحد شوارع حي الفلاح التابعة لعمالة حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الأحد، بمقاطع فيديو، توثق للحظة وقوع حادثة سير جد مروعة، جرت فصولها، أمس السبت، بأحد شوارع حي الفلاح التابعة لعمالة حي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح شاهد عيان لـ ''شوف تيفي'' أن عروسا كانت رفقة والدتها وشقيقها و ''نكافة''، كانوا داخل سيارة تسير بسرعة جنونية، اصطدمت بسيارة إسعاف تنقل مريضا، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة بالسيارة وانقلاب سيارة الإسعاف.

وأشار الشاهد إلى أن العروس على ما يبدو كانت في طريقها إلى مكان إعداد عرسها، إلا أن السرعة الكبيرة التي كانت تسير بها السيارة، تسبب في الإصطدام بسيارة الإسعاف، مشيرا إلى أن الحادث وبالرغم من خطورته فإنه لم يخلف خسائر بشرية أو إصابات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مقاطع فيديو حي الفلاح حي مولاي رشيد سيارة إسعاف

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