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عشريني يقتل صديقه بسبب خلاف حول قبعة أثناء جلسة خمرية بأولاد تايمة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 01:19 عشريني يقتل صديقه بسبب خلاف حول قبعة أثناء جلسة خمرية بأولاد تايمة | حوادث و حقوق
عشريني يقتل صديقه بسبب خلاف حول قبعة أثناء جلسة خمرية بأولاد تايمة
اهتز حي ''الحريشة'' بمدينة أولاد تايمة صبيحة اليوم الأحد على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، بعد تلقيه لطعنة قاتلة من زميله أثناء جلسة خمرية جمعت بينهما.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

اهتز حي ''الحريشة'' بمدينة أولاد تايمة صبيحة اليوم الأحد على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 20 سنة، بعد تلقيه لطعنة قاتلة من زميله أثناء جلسة خمرية جمعت بينهما.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فقد كان الشابان العشرينان يجلسان مع بعضهما البعض ويعاقران الخمر بأحد الأماكن بحي الحريشة طيلة ليلة أمس إلى حدود الساعات الأولى من صبيحة اليوم، قبل أن ينشب خلاف بينهما بسبب ''كاسكيطة'' تحول فيما بعد لشجار عنيف استعان فيه الملقب ب ''تيبس'' بسكين من الحجم الكبير وجه به طعنة قاتلة لغريمه على مستوى العنق تسببت له في جرح غائر ونزيف حاد عجل بوفاته على الفور، فيما لاذ الجاني بالفرار نحو وجهة مجهولة، بعدما تأكد أن الضربة التي وجهها لصديقه قاتلة.

وأضافت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية تلقت صبيحة اليوم إشعارا بإقدام شخص على إزهاق روح شاب بحي الحريشة لتستنفر جل أجهزتها وهرعت لعين المكان، حيث تمت معاينة الجثة وتمشيط مسرح الجريمة قصد تجميع كافة الأدلة والقرائن التي تساعدها في التحقيق الذي تم فتحه، بينما نقلت جثة الهالك صوب مستودع الأموات بأمر من النيابة العامة، في الوقت الذي باشرت فيه تحرياتها وأبحاثها الميدانية من أجل توقيف المشتبه به، وهو ما تأتى لها في ظرف قياسي إذ أوقف داخل مقبرة الحي كما حجزت لديه أداة الجريمة.

هذا وقد تم اقتياد المشتبه به نحو مركز مفوضية أمن أولاد تايمة لاستكمال البحث والتحقيق معه حول دواعي وحيثيات إقدامه على قتل زميله، قبل إخضاعه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

يشار أن المشتبه به من مواليد 1991، وينحدر من حي الحريشة وسبق له أن قضى عقوبات حبسبة بتهمة الضرب والجرح والسرقة، فيما الهالك من مواليد 1998، ويقطن بذات الحي وله سوابق عدلية هو الآخر.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد تايمة جريمة قتل بشعة شاب عشريني الكاسكيطة إزهاق روح تتسبب

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