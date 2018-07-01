الملك يعطي تعليماته السامية من الحسيمة للوفد الرسمي لتقديم المساعدة للحجاج المغاربة ﻿

قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للوفد الرسمي المتوجه للديار المقدسة لأداء مناسك الحج، من أجل تقديم

''شوف تيفي''+''و م ع''

قال محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، إن الملك محمد السادس أعطى تعليماته السامية للوفد الرسمي المتوجه للديار المقدسة لأداء مناسك الحج، من أجل تقديم المساعدة للحجاج المغاربة والسهر على أن يؤدوا مناسكهم في أحسن الظروف.

وأضاف ساجد، الذي يترأس هذا الوفد المتوجه للديار المقدسة لأداء مناسك الحج، في تصريح للصحافة عقب استقبال الملك اليوم الأحد بالحسيمة لأعضاء هذا الوفد، أن ''الملك كلفنا بهذه المناسبة بإبلاغ تحياته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والتعبير له عن تقدير الملك محمد السادس لعلاقات الأخوة التي تربط بين المملكتين''.