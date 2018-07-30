 المغاربة المقيمون بالخارج يحتفلون بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

اعتقال منفذي عملية سرقة دراجة نارية باستعمال تريبورتور بالقنيطرة | حوادث و حقوق

اعتقال منفذي عملية سرقة دراجة نارية باستعمال ''تريبورتور'' بالقنيطرة

سيارة عروس تتسب في انقلاب سيارة إسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

سيارة عروس تتسب في انقلاب سيارة إسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

عشريني يقتل صديقه بسبب خلاف حول قبعة أثناء جلسة خمرية بأولاد تايمة | حوادث و حقوق

عشريني يقتل صديقه بسبب خلاف حول قبعة أثناء جلسة خمرية بأولاد تايمة

الملك محمد السادس : المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا | بوليتيك

الملك محمد السادس : المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا

الملك يعطي تعليماته السامية من الحسيمة للوفد الرسمي لتقديم المساعدة للحجاج المغاربة | بوليتيك

الملك يعطي تعليماته السامية من الحسيمة للوفد الرسمي لتقديم المساعدة للحجاج المغاربة

المغاربة المقيمون بالخارج يحتفلون بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش | بوليتيك

المغاربة المقيمون بالخارج يحتفلون بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش

عاجل..الملك محمد السادس: لابد من دعم الفئات في وضعية صعبة | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس: '' لابد من دعم الفئات في وضعية صعبة''

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

المغاربة المقيمون بالخارج يحتفلون بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 00:37 المغاربة المقيمون بالخارج يحتفلون بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش | بوليتيك
المغاربة المقيمون بالخارج يحتفلون بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش
قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يومه الأحد بمدينة الصخيرات بلقاء تواصلي وذلك لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج للمشاركة في احتفالات عيد العرش.

شوف تيفي: ع. رموحي

قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يومه الأحد بمدينة الصخيرات بلقاء تواصلي وذلك لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج للمشاركة في احتفالات عيد العرش.

وحضر هذا اللقاء التواصلي الذي أقيم بقصر المؤتمرات حوالي 120 مشاركة ومشارك من مختلف بلدان الإقامة، ومن مختلف القارات، لحضور الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش، لتقوية روابطهم ببلدهم الأصلي.

وعبر الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبدالكريم بنعتيق، خلال هذا اللقاء عن ترحيبه الكبير بممثلي الجالية المغربية بالخارج، كما تم التطرق فيه إلى عدد من القضايا، التي تتمحور حول الإسلام المعتدل الوسطي، وقضية الوحدة الترابية، أما المحور الثالث فيهم البعد الإفريقي ورهانات التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ككل سنة تحرص على تمكين أفراد الجالية المغربية بالخارج على الحضور لمراسيم الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش، وذلك بهدف تعزيز وتقوية روابط مغاربة العالم بوطنهم الأصلي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

الملك عيد العرش المغاربة مراسيم المغرب شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الملك محمد السادس : المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا | بوليتيك

الملك محمد السادس : المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا

الملك يعطي تعليماته السامية من الحسيمة للوفد الرسمي لتقديم المساعدة للحجاج المغاربة | بوليتيك

الملك يعطي تعليماته السامية من الحسيمة للوفد الرسمي لتقديم المساعدة للحجاج المغاربة

عاجل..الملك محمد السادس: لابد من دعم الفئات في وضعية صعبة | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس: '' لابد من دعم الفئات في وضعية صعبة''

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أخطر سجن في العالم...لا خروج منه إلا بالكفن | قنوات أخرى
منذ 23 دقيقة

أخطر سجن في العالم...لا خروج منه إلا بالكفن

سارق درجات نارية يتعرض للضرب قبل اعتقاله بمراكش | قنوات أخرى

سارق درجات نارية يتعرض للضرب قبل اعتقاله بمراكش

بالفيديو..الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب | قنوات أخرى

بالفيديو..الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب

الملك:الأحزاب السياسية مدعوة لاستقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي والقيام بتجديد أساليب اشتغالها | قنوات أخرى

الملك:الأحزاب السياسية مدعوة لاستقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي والقيام بتجديد أساليب اشتغالها

﻿

آخر المستجدات

اعتقال منفذي عملية سرقة دراجة نارية باستعمال تريبورتور بالقنيطرة | حوادث و حقوق
منذ 5 دقائق

اعتقال منفذي عملية سرقة دراجة نارية باستعمال ''تريبورتور'' بالقنيطرة

سيارة عروس تتسب في انقلاب سيارة إسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء | حوادث و حقوق

سيارة عروس تتسب في انقلاب سيارة إسعاف بحي مولاي رشيد بالدار البيضاء

عشريني يقتل صديقه بسبب خلاف حول قبعة أثناء جلسة خمرية بأولاد تايمة | حوادث و حقوق

عشريني يقتل صديقه بسبب خلاف حول قبعة أثناء جلسة خمرية بأولاد تايمة

الملك محمد السادس : المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا | بوليتيك

الملك محمد السادس : المغرب بماضيه وحاضره ومستقبله أمانة في أعناقنا جميعا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.