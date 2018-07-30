المغاربة المقيمون بالخارج يحتفلون بالذكرى التاسعة عشر لتربع الملك محمد السادس على العرش ﻿

قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يومه الأحد بمدينة الصخيرات بلقاء تواصلي وذلك لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج للمشاركة في احتفالات عيد العرش.

شوف تيفي: ع. رموحي

قامت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة يومه الأحد بمدينة الصخيرات بلقاء تواصلي وذلك لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج للمشاركة في احتفالات عيد العرش.

وحضر هذا اللقاء التواصلي الذي أقيم بقصر المؤتمرات حوالي 120 مشاركة ومشارك من مختلف بلدان الإقامة، ومن مختلف القارات، لحضور الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك محمد السادس على العرش، لتقوية روابطهم ببلدهم الأصلي.

وعبر الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة عبدالكريم بنعتيق، خلال هذا اللقاء عن ترحيبه الكبير بممثلي الجالية المغربية بالخارج، كما تم التطرق فيه إلى عدد من القضايا، التي تتمحور حول الإسلام المعتدل الوسطي، وقضية الوحدة الترابية، أما المحور الثالث فيهم البعد الإفريقي ورهانات التنمية المستدامة.

وجدير بالذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، ككل سنة تحرص على تمكين أفراد الجالية المغربية بالخارج على الحضور لمراسيم الاحتفالات المخلدة لذكرى عيد العرش، وذلك بهدف تعزيز وتقوية روابط مغاربة العالم بوطنهم الأصلي.