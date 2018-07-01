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عاجل..الملك محمد السادس: '' لابد من دعم الفئات في وضعية صعبة''

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 00:30 عاجل..الملك محمد السادس: لابد من دعم الفئات في وضعية صعبة | بوليتيك
عاجل..الملك محمد السادس: '' لابد من دعم الفئات في وضعية صعبة''
أكد الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، على التركيز على المبادرات المستعجلة ومن بينها إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه

''شوف تيفي''

أكد الملك محمد السادس قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، على التركيز على المبادرات المستعجلة ومن بينها إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المذرة للدخل ولفرص الشغل.

ودعا الملك في خطابه السامي الذي وجهه بمناسبة الذكرى الـ19 لتربعه على العرش، إلى تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية ''RAMED''، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير.

وطالب الملك بالإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، داعيا مختلف الفرقاء الاجتماعيين، إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

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