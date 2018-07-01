 قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة ﻿
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قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة

بتاريــخ : 30 يوليوز 2018 / 00:07 قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك
قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة
أعرب الملك محمد السادس عن أمله في أن تشكل الإجراءات ''الحاسمة'' التي جاءت في مضمون خطابه، حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل،

شـــوف تيفي:

أعرب الملك محمد السادس عن أمله في أن تشكل الإجراءات "الحاسمة" التي جاءت في مضمون خطابه، حافزا قويا وغير مسبوق للاستثمار، وخلق فرص الشغل، وتحسين جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطن، والحد من التماطل، الذي ينتج عنه السقوط في الرشوة، كما يعرف ذلك جميع المغاربة.

واعتبر الملك أن هذه الإجراءات التي ستمكن من تفعيل مبدإ المحاسبة، والوقوف على أماكن التعثر التي تعاكس هذا الإصلاح، ستشكل "دافعا لإصلاح الإدارة".

وشدد الملك على ضرورة العمل على جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا، في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المواطن.

وبالنسبة للملك فإن هذه النصوص،"مهما بلغت جودتها، تبقى رهينة بمدى جدية والتزام كل مسؤول إداري، بحسن تطبيقها".

وأكد الملك أيضا على ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بهدف الارتقاء بتنافسية المقاولة المغربية، وبقدرتها على التصدير، وخلق فرص الشغل، ولا سيما منها المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وبحسب الملك فإن "المقاولة المنتجة تحتاج اليوم، إلى مزيد من ثقة الدولة والمجتمع، لكي يستعيد الاستثمار مستواه المطلوب، ويتم الانتقال من حالة الانتظارية السلبية، إلى المبادرة الجادة والمشبعة بروح الابتكار".

كما يتوجب - حسب الملك - استحضار رهانات التنافسية الدولية، بل والحروب الاقتصادية أحيانا.

وسلط من جهة أخرى، الضوء أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها، موضحا جلالته أن "المخطط الوطني للماء، يجب أن يعالج مختلف الإشكالات المرتبطة بالموارد المائية، خلال الثلاثين سنة القادمة".

وأضاف الملك أن الحكومة والمؤسسات المختصة، مطالبة باتخاذ تدابير استعجالية، وتعبئة كل الوسائل لمعالجة الحالات الطارئة، المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، وتوفير مياه سقي المواشي، مشددا جلالته على ضرورة مواصلة سياسة بناء السدود. 

 

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شـــوف تيفي المغرب تدابير استعجالية الماء الصالح للشرب الاستثمار

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