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عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 23:50 عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق
عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن زبناء مطعم أسماك يوجد بالقرب من ''مارشي سنطرال'' وسط مدينة الدار البيضاء، عاشوا الرعب والهلع الشديد، قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، عقب قيام أفراد عصابة بالهجوم على

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن زبناء مطعم أسماك يوجد بالقرب من "مارشي سنطرال" وسط مدينة الدار البيضاء، عاشوا الرعب والهلع الشديد، قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، عقب قيام أفراد عصابة بالهجوم على المطعم.


وأوضح المصدر ذاته أن أفراد العصابة كانوا في حالة سكر طافح، هاجموا المطعم الخاص بالأسماك، وسرقوا مبلغا ماليا من خزنته، بالإضافة إلى تخريبه وإثارة الفوضى العارمة، وهو ما أثار رعب وهلع المتواجدين بعين المكان.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، حلت بالمطعم، وتمكنت من إيقاف فردين من العصابة تورطا في هذا العمل الإجرامي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مارشي سنطرال مطعم البيضاء عصابة سكر طافح

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