عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور التي تم التقاطها قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، تظهر الأجواء الرائعة والحماسية بمدينة الحسيمة مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الصور التي تم التقاطها قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، تظهر الأجواء الرائعة والحماسية بمدينة الحسيمة مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش.

وحسب مصدر مطلع فإن ساكنة مدينة الحسيمة، تحضر في هذه اللحظات بكثافة للسهرة الفنية الخاصة باتصالات المغرب، مشيرا إلى أن الأجواء بشوارع المدينة والمناطق المحيطة بمكان السهرة جد رائعة.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، ألقى خطاب العرش بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش من مدينة الحسيمة، وتطرق إلى العديد من النقاط الهامة الخاصة بهموم المواطن، حيث طالب الحكومة والأحزاب الممثلة لها بضرورة الإهتمام بقضايا المواطن التي لا تقبل التأجيل، والتجاوب مع المواطنين والتفاعل مع الأحداث واستباقها.