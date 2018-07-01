 الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو | بوليتيك

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية | بوليتيك

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات

الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل | بوليتيك

الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر

عــاجل.. بمناسبة عيد العرش..الملك يصدر عفوه على 1204 شخصا | بوليتيك

عــاجل.. بمناسبة عيد العرش..الملك يصدر عفوه على 1204 شخصا

بالفيديو..المحلل السياسي تاج الدين الحسيني: اختيار الملك لمدينة الحسيمة لإلقاء خطاب العرش له دلالة قوية | بوليتيك

بالفيديو..المحلل السياسي تاج الدين الحسيني: ''اختيار الملك لمدينة الحسيمة لإلقاء خطاب العرش له

الملك محمد السادس : الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن ولاسيما في المراحل الصعبة | بوليتيك

الملك محمد السادس : ''الوطنية الحقة تعزز الوحدة والتضامن ولاسيما في المراحل الصعبة''

الملك يؤكد على محاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل و تصحيح الاختلالات التي يعرفها نظام رميد | بوليتيك

الملك يؤكد على محاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل و تصحيح الاختلالات التي

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 23:23 الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية | بوليتيك
الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية
دعا الملك محمد السادس الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.

شــوف تيفي:

 

دعا الملك محمد السادس الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها.

وأوضح الملك في الخطاب السامي الذي وجهه إلى الأمة، مساء اليوم الأحد، بمناسبة عيد العرش المجيد، أن إعادة الهيكلة هاته تتطلب اعتماد مقاربة تشاركية "وبعد النظر".

ومن جهة أخرى، دعا جلالة الملك إلى التحلي بالنفس الطويل والسرعة في التنفيذ، مع تثمين المكاسب والاستفادة من التجارب الناجحة.

وفي انتظار أن يعطي هذا الإصلاح ثماره كاملة، حث صاحب الجلالة على اتخاذ مجموعة من التدابير الاجتماعية المرحلية، في انسجام مع إعادة الهيكلة المتوخاة، داعيا الحكومة إلى الانكباب على إعدادها، في أقرب الآجال، وإطلاع جلالته على تقدمها بشكل دوري.

ومن أجل ضمان أثر مباشر وملموس لهذا المشروع، أكد جلالة الملك على التركيز على المبادرات المستعجلة، لاسيما من خلال إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية والداخليات.

كما يتعلق الأمر، يضيف صاحب الجلالة، بإطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتعزيز مكاسبها، وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل.

وشدد جلالته على ضرورة تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج التغطية الصحية "RAMED"، بموازاة مع إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة، وضعفا في التدبير.

وفي هذا الصدد، دعا جلالته مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.

وبخصوص "السجل الاجتماعي الموحد"، أشار جلالة الملك إلى أن هذه المبادرة الجديدة تعد بداية واعدة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط، مسجلا جلالته أنه مشروع اجتماعي استراتيجي وطموح، يهم فئات واسعة من المغاربة.

وخلص جلالة الملك إلى أن "السجل الاجتماعي الموحد" أكبر من أن يعكس مجرد برنامج حكومي لولاية واحدة، أو رؤية قطاع وزاري، أو فاعل حزبي أو سياسي.



 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شــتوف تيفي المغرب الملك القيام هيكلة شاملة البرامج السياسات الوطنية الدعم والحماية الاجتماعية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو | بوليتيك

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو

الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل | بوليتيك

الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل

عــاجل.. بمناسبة عيد العرش..الملك يصدر عفوه على 1204 شخصا | بوليتيك

عــاجل.. بمناسبة عيد العرش..الملك يصدر عفوه على 1204 شخصا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك:المغاربة الأحرار لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات لتبخيس منجزات المغرب | قنوات أخرى
منذ 31 دقيقة

الملك:المغاربة الأحرار لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائعي الأوهام باستغلال بعض الاختلالات لتبخيس منجزات المغرب

شاهد التسجيل الكامل للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (فيديو) | قنوات أخرى

شاهد التسجيل الكامل للخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش (فيديو)

بالفيديو.. الستاتي يطلق أغنية جديدة بونا هو المغرب بمناسبة عيد العرش ! | قنوات أخرى

بالفيديو.. الستاتي يطلق أغنية جديدة '' بونا هو المغرب '' بمناسبة عيد العرش !

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بمولاي بوشتى الخمار بتاونات | خارج البلاطو

هبة ملكية للشرفاء الصافيين ولأشخاص معوزين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة بمولاي بوشتى الخمار بتاونات

﻿

آخر المستجدات

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل مبدإ المحاسبة | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

قوة الاستثمار.. الملك يؤكد على أهمية الحفاظ على الموارد الاستراتيجية للمغرب وتثمينها مع تفعيل

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة | حوادث و حقوق

عاجل..عصابة هجمات على مطعم أسماك وسط كازا+صور وتفاصيل مرعبة

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو | بوليتيك

عاجل وبالصور.. هكذا هي الأجواء بمدينة الحسيمة بعد الخطاب الملكي +فيديو

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية | بوليتيك

الملك يدعو الحكومة والفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.