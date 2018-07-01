الملك يقترح مجموعة من الأوراش لتحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب في أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل ﻿

اقترح الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، مجموعة من الأوراش الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب.

شـــوف تيفي:

اقترح الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، مجموعة من الأوراش الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية بالمغرب.

ويتعلق الأمر حسب الملك، بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها.

وفي هذا الإطار، اقترح الملك اعتماد نصوص قانونية تنص على تحديد أجل أقصاه شهر، لعدد من الإدارات، للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل، يعد بمثابة موافقة من قبلها.

وأوضح الملك أن هذه النصوص القانونية تنص، من جهة أخرى، على أن لا تطلب أي إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى؛ إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق فيما بينها وتبادل المعلومات، بالاستفادة مما توفره المعلوميات والتكنولوجيات الحديثة.