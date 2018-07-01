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بالفيديو..المحلل السياسي تاج الدين الحسيني: ''اختيار الملك لمدينة الحسيمة لإلقاء خطاب العرش له دلالة قوية''

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 23:00 بالفيديو..المحلل السياسي تاج الدين الحسيني: اختيار الملك لمدينة الحسيمة لإلقاء خطاب العرش له دلالة قوية | بوليتيك
بالفيديو..المحلل السياسي تاج الدين الحسيني: ''اختيار الملك لمدينة الحسيمة لإلقاء خطاب العرش له دلالة قوية''
أكد المحلل السياسي تاج الدين الحسيني قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، أن توجيه الخطاب الملكي الخاص بعيد العرش من مدينة الحسيمة له دلالة قوية على مستوى الظرفية، مشيرا إلى أن موقع إلقاء الخطاب الملكي

"شوف تيفي"

أكد المحلل السياسي تاج الدين الحسيني قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، أن توجيه الخطاب الملكي الخاص بعيد العرش من مدينة الحسيمة له دلالة قوية على مستوى الظرفية، مشيرا إلى أن موقع إلقاء الخطاب الملكي يشكل رمزا أساسيا بالنسبة للمحتوى، والدليل على ذلك مثلا الخطاب الملكي من مدينة العيون والذي عبر عن تطور مهم في قضية الوحدة الترابية، وأيضا الخطاب الذي وجه من العاصمة السنغالية دكار والذي أكد على العلاقة القوية التي تجمع المغرب بالقارة الإفريقية.

وأوضح الحسيني في اتصال له مع "شوف تيفي" أن توجيه الخطاب الملكي من الحسيمة له دلالة كبرى تتمثل في التصدي للأوضاع الاجتماعية بالأساس بكيفية استثنائية وقوية، مشددا على أن الخطاب يؤكد وضع أجندة جديدة لمقاربة إصلاح التعليم الذي يعاني كثيرا بالمغرب، سواء من حيث المطاعم المدرسية وأيضا التعليم الأولي الذي تراجع في الآونة الأخيرة.

وأبرز الحسيني أن الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش، كان قويا جدا، وجاء مركزا على الأوضاع الاجتماعية للمواطن المغربي، واهتم كذلك بالموضوع الصحي الذي يعتبر ظاهرة ترتبط بالوضع الاجتماعي .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عيد العرش العلاقات القوية القارة الإفريقية الوحدة الترابية عيد العرش مدينة العيون الحسيمة الملك محمد السادس تاج الدين الحسيني

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