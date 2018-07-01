الملك محمد السادس : ''المغرب وطننا وبيتنا المشترك يجب أن نحافظ عليه'' ﻿

أكد الملك محمد السادس أن الشأن الاجتماعي يحظى لديه باهتمام بالغ كملك و كإنسان، معتبرا أنه يحس ''أن شيئا ما ينقصنا في الشأن الاجتماعي''.

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أكد الملك محمد السادس أن الشأن الاجتماعي يحظى لديه باهتمام بالغ كملك و كإنسان، معتبرا أنه يحس ''أن شيئا ما ينقصنا في الشأن الاجتماعي''.

وأضـــاف الملك في خطاب عيد العرش اليوم الأحد قائلا ''المغرب وطننا وبيتنا المشترك، يجب أن نحافظ عليه''، مضيفا أن ''الوطنية الحقة تعزز الوحدة لتوفير الظروف الملائمة وخلق فرص الشغل''.

ودعا الملك الحكومة وكافة المتدخلين إلى إعادة الهيكلة جميع البرامج الاجتماعية، و إنجاز المبادرات الاجتماعية، كما أشــار إلى أنه في قطاع التعليم، تم إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الاجتماعية، من أجل التخفيف من تكاليف الأسر، كما دعا إلى ضرورة تصحيح اختلالات ''راميد''، وإعادة النظر بشكل جذري في القطاع الصحي، وإنجاح الحوار الاجتماعي.