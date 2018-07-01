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عاجل.. الملك محمد السادس: ''على الأحزاب استقطاب نخب جديدة والتجاوب مع قضايا المواطنين''

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 22:00 عاجل.. الملك محمد السادس: على الأحزاب استقطاب نخب جديدة والتجاوب مع قضايا المواطنين | بوليتيك
عاجل.. الملك محمد السادس: ''على الأحزاب استقطاب نخب جديدة والتجاوب مع قضايا المواطنين''
أكد الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، في خطاب العرش التاسع عشر أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل، وعلى الهيئات السياسية الوقوف إلى جانب المواطنين في السراء والضراء.

''شوف تيفي''

أكد الملك محمد السادس، قبل قليل من يومه الأحد 29 يوليوز، في خطاب العرش التاسع عشر أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل، وعلى الهيئات السياسية الوقوف إلى جانب المواطنين في السراء والضراء.

وطالب الملك محمد السادس الأحزاب باستقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي لأن أبناء اليوم يعرفون مشاكل ومتطلبات اليوم، فالمنتظر من الهيئات التجاوب مع المواطنين والتفاعل مع الأحداث واستباقها، داعيا الحكومة والأحزاب إلى العمل الجماعي لخدمة الوطن والمواطن.

وأشار الملك محمد السادس إلى أن الطموح، يتمثل في النهوض بالأوضاع الاجتماعية، داعيا الحكومة وجميع الفاعلين بإعادة هيكلة شاملة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم الاجتماعي واعتماد مراقبة تشاركية وبعد نظر ونفس طويل والاستفادة من التجارب الناجحة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ التدابيرالاجتماعية المرحلية، والانكباب على إعدادها في أقرب الآجال ليكون أثرها ملموسا.

وطالب الملك بدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج ''تيسير'' لتخفيف التكاليف على الأسر، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للنهوض برأس المال البشري ودعم العائلات في وضعية صعبة، داعيا إلى ضرورة تصحيح الاختلالات اللتي يعرفها البرنامج الصحي ''رميد''، و العمل على إنجاح الحوار الاجتماعي .



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