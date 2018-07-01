الملك محمد السادس:نرفض التطاول على أمن المغرب و استقراره ﻿

ركز الملك محمد السادس في خطابه يومه الأحد بمناسبة عيد العرش،على رفضه التطاول على أمن المغرب و استقراره.

شـــوف تيفي:

ركز الملك محمد السادس في خطابه يومه الأحد بمناسبة عيد العرش،على رفضه التطاول على أمن المغرب و استقراره.

و أكد الملك و هو يخاطب المغاربة بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لتربعه على العرش،( أكد) على عدم الابتعاد عن الإشاعة والفوضى قائلا: "واثق أن المغاربة لن يسمحوا لبائع الأوهام التطاول على أمن و استقرار المملكة.. و المغاربة الأحرار لا يؤثر فيهم ذلك"

وأثننى الملك خلال خطابه على العمل الكبير الذي تقومه به القوات المسلحة الملكية داخل المغرب و خارجه.

و أضاف الملك "إني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية، وبائعي الأوهام، باستغلال بعض الاختلالات، للتطاول على أمن المغرب واستقراره، أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته. لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر، من إشاعة الفوضى والفتنة، هو الوطن والمواطن، على حد سواء.

وسنواصل السير معا، والعمل سويا، لتجاوز المعيقات الظرفية والموضوعية، وتوفير الظروف الملائمة، لمواصلة تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية، وخلق فرص الشغل، وضمان العيش الكريم. شعبي العزيز،

إن تحقيق المنجزات، وتصحيح الاختلالات، ومعالجة أي مشكل اقتصادي أو اجتماعي، يقتضي العمل الجماعي، والتخطيط والتنسيق، بين مختلف المؤسسات والفاعلين، وخاصة بين أعضاء الحكومة، والأحزاب المكونة لها.

كما ينبغي الترفع عن الخلافات الظرفية، والعمل على تحسين أداء الإدارة، وضمان السير السليم للمؤسسات، بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته.

ذلك أن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، لأنها لا ترتبط بفترة دون غيرها. والهيآت السياسية الجادة، هي التي تقف إلى جانب المواطنين، في السراء والضراء.