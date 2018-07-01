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عـــاجل:الملك محمد السادس: قضايا المواطن لا تقبل التأجيل

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 21:43 عـــاجل:الملك محمد السادس: قضايا المواطن لا تقبل التأجيل | بوليتيك
عـــاجل:الملك محمد السادس: قضايا المواطن لا تقبل التأجيل
أكد الملك محمد السادس يومه الأحد ،خلال خطاب العرش،على توفير الظروف الملائمة لمواصلة تنفيذ البرامج التنموية.

شـــوف تيفي:

أكد الملك محمد السادس يومه الأحد ،خلال خطاب العرش،على توفير الظروف الملائمة لمواصلة تنفيذ البرامج التنموية.

و قال الملك محمد السادس، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش من قلب مدينة الحسيمة، إن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل و الانتظار و على المسؤولين العمل على تحسين الإدارة و ضمان السير السليم للمؤسسات.

الملك محمد السادس، دعا الحكومة لإعادة هيكلة شاملة في مجال الدعم الأمر الذي يتطلب مقاربة تشاركية و بعد النظر و النفس الطويل مؤكدا مواصلة السير معا لتوفير الظروف الملائمة لمواصلة تنفيذ البرامج التنموية."

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