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الملك يستقبل بالحسيمة أعضاء الوفد الرسمي المتوجه للديار المقدسة لأداء مناسك الحج

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 20:27 الملك يستقبل بالحسيمة أعضاء الوفد الرسمي المتوجه للديار المقدسة لأداء مناسك الحج | بوليتيك
الملك يستقبل بالحسيمة أعضاء الوفد الرسمي المتوجه للديار المقدسة لأداء مناسك الحج
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالحسيمة، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1439 هجرية.

"شوف تيفي"+" و م ع"


استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالحسيمة، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1439 هجرية.

ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، كلا من عزيز دادس العامل الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وعبد الرفيع الرويحن قاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.

كما يضم الوفد محمد بلعيش سفير الملك بليبيا، والكولونيل أحمد دوروز من الحامية العسكرية لبويزكارن.

حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

 

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