طلبة كلية بنمسيك يتفاجؤون بـ ''لا أحد'' في نتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث ﻿

في ســابقة من نوعها تـفاجأ طلبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بنتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث والأشكال الثقافية برسم السنة الجامعية 2017/2018 والتي أسفرت عن رسوب جميع الطلبة

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في ســابقة من نوعها تـفاجأ طلبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بنتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث والأشكال الثقافية برسم السنة الجامعية 2017/2018 والتي أسفرت عن رسوب جميع الطلبة المرشحين لهذا الماستر، حيت عوضت عبارة ''لا أحد'' لائحة أسماء الطلبة التي تكون عادة في الحالات العادية.

و خلفت الــلائحة صدمة كبيرة في نفوس الطلبة و جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والذين عبروا عن استغرابهم من الأمر و تساءلوا عن معايير الانتقاء التي اعتمدت، ولا حديث وسط طلبة جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء، سوى عن النتائج الصادمة لمباراة ولوج ماستر السرد الأدبي الحديث والأشكال الثقافية.

يشــار أن عددا من النشطاء عبروا عن استغرابهم من هذه النتيجة، ووصفوها بالكارثة، وبالمقابل اعتبره البعض الآخر الأمــر طبيعي وعادي على اعتبار أن مستوى الطلبة ضعيف.