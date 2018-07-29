 طلبة كلية بنمسيك يتفاجؤون بـ ''لا أحد'' في نتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث ﻿
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طلبة كلية بنمسيك يتفاجؤون بـ ''لا أحد'' في نتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 19:49 طلبة كلية بنمسيك يتفاجؤون بـ لا أحد في نتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث | مجتمع
طلبة كلية بنمسيك يتفاجؤون بـ ''لا أحد'' في نتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث
في ســابقة من نوعها تـفاجأ طلبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بنتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث والأشكال الثقافية برسم السنة الجامعية 2017/2018 والتي أسفرت عن رسوب جميع الطلبة

شوف تيفي

 

في ســابقة من نوعها تـفاجأ طلبة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بنمسيك بنتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث والأشكال الثقافية برسم السنة الجامعية 2017/2018 والتي أسفرت عن رسوب جميع الطلبة المرشحين لهذا الماستر، حيت عوضت عبارة ''لا أحد'' لائحة أسماء الطلبة التي تكون عادة في الحالات العادية.

و خلفت الــلائحة صدمة كبيرة في نفوس الطلبة و جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' والذين عبروا عن استغرابهم من الأمر و تساءلوا عن معايير الانتقاء التي اعتمدت، ولا حديث وسط طلبة جامعة الحسن الثاني في الدارالبيضاء، سوى عن النتائج الصادمة لمباراة ولوج ماستر السرد الأدبي الحديث والأشكال الثقافية.

يشــار أن عددا من النشطاء عبروا عن استغرابهم من هذه النتيجة، ووصفوها بالكارثة، وبالمقابل اعتبره البعض الآخر الأمــر طبيعي وعادي على اعتبار أن مستوى الطلبة ضعيف.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب طلبة لا أحد كلية الأداب العلوم الإنسانية بنمسيك

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طلبة كلية بنمسيك يتفاجؤون بـ ''لا أحد'' في نتائج مباراة الدخول إلى ماستر السرد الأدبي الحديث

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