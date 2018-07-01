قبل خطاب عيد العرش..استقبال جماهيري كبير للملك بمدينة الحسيمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ساكنة مدينة الحسيمة، خصصت قبل قليل من يومه الأحد، استقبالا جماهيريا كبيرا للملك محمد السادس عند مدخل المدينة وعلى مستوى شارع الحسن الثاني.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن ساكنة مدينة الحسيمة، خصصت قبل قليل من يومه الأحد، استقبالا جماهيريا كبيرا للملك محمد السادس عند مدخل المدينة وعلى مستوى شارع الحسن الثاني.

وأوضح المصدر ذاته أن ساكنة مدينة الحسيمة، عبرت عن سعادتها الكبيرة، وخصصت استقبالا جماهيريا للملك محمد السادس أثناء توجهه إلى مقر عمالة الحسيمة لترأس مجموعة من الأنشطة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أعلنت أمس السبت، أن خطاب العرش السامي سيبث عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف من مساء يومه الأحد.