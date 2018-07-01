الكاميرا المثبتة بالزي الرسمي للشرطي أدت إلى اعتقال الفتاة ادعت أن خالها وكيل الملك ﻿

في جديد الفيديو الصادم والذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، يظهر لحظة قيام ''بنت الفشوش'' بإهانة رجل شرطة وسط مدينة الدار البيضاء، أكد مصدر مطلع أن الشرطي قام بتوثيق وتسجيل الوقائع الكاملة

"شوف تيفي"

في جديد الفيديو الصادم والذي هز مواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، يظهر لحظة قيام "بنت الفشوش" بإهانة رجل شرطة وسط مدينة الدار البيضاء، أكد مصدر مطلع أن الشرطي قام بتوثيق وتسجيل الوقائع الكاملة للنازلة منذ بدايتها بواسطة الكاميرا المثبتة على زيه الرسمي والتي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني لهذا الغرض.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الكاميرا المثبتة بزي الشرطي، تم تسليمها للمصلحة التي أشرفت على البحث في موضوع هذه القضية، مبرزا أن الفيديو المسجل بهذه الكاميرا تمت إحالته على النيابة العامة المختصة لضرورة البحث القضائي.

تجدر الإشارة إلى أن المعنية بالأمر، تم وضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، على أساس تقديمها أمام النيابة العامة المختصة التي تشرف على البحث منذ وقوع النازلة.



