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أكادير تحتضن الدورة الخامسة لملتقى ''فنون أحواش''

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 17:51 أكادير تحتضن الدورة الخامسة لملتقى فنون أحواش | مجتمع
أكادير تحتضن الدورة الخامسة لملتقى ''فنون أحواش''
تحتضن مدينة أكادير الدورة الخامسة لملتقى ''فنون أحواش'' المنظم من طرف جمعية ''إجارفن'' للفنون الشعبية تحت شعار '' فنون أحواش الوحدة في التنوع ''، وذلك في الفترة الممتدة بين 31 يوليوز و4 غشت من العام

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 

تحتضن مدينة أكادير الدورة الخامسة لملتقى ''فنون أحواش'' المنظم من طرف جمعية ''إجارفن'' للفنون الشعبية تحت شعار '' فنون أحواش الوحدة في التنوع ''، وذلك في الفترة الممتدة بين 31 يوليوز و4 غشت من العام الجاري.

و يسعى هذا الملتقى إلى تنشيط مدينة أكادير ثقافيا وسياحيا خلال عطلة الصيف، والمساهمة في الحفاظ على تراث الأجداد والنهوض بالموروث الثقافي المغربي، وذلك بالجمع بين كل فنون ''أسايس'' بالمغرب بالإضافة إلى الشعر الذي يتغنى به رواد ''أسايس''.

وحسب المنظمين فبرنامج الملتقى في سنته الخامسة سيجمع بين معرض للتراث وبين عروض فرق أحواش وبين إلقاء القصائد الشعرية وتتويج الفائزين في مسابقة الشعر وتكريم فعاليات من سوس.

وهكذا ستعرف ساحة ''أيت سوس''، وسط مدينة أكادير، في اليوم الأول للملتقى، يوم الثلاثاء 31 يوليوز، استقبال المشاركين وضيوف الملتقى وافتتاح معرض الملتقى، وتقديم السهرة الأولى لفنون أحواش بمشاركة عواد تيزنيت، وتازويت قلعة مكونة وأحواش أفراح أيت رخا.

وفي اليوم الثاني من الملتقى، يوم الأربعاء فاتح غشت، ستحتضن خيمة بساحة أيت سوس ندوة علمية حول موضوع '' أحواش كمصدر للتاريخ'' بمشاركة الأساتذة أحمد بوزيد وعبد الله كيكر والحسن كحمو ويدير الندوة محمد فرح.

ومن المنتظر أن تحتضن نفس الساحة، يوم الخميس 2 غشت، سهرة من فن أحواش بمشاركة، أحواش ''ماخفمان'' من تارودانت وأحواش ''تمست'' من ورزازات وأحواش ''أدبدي'' من تافنكولت.

وبالموزاة مع كل هذه العروض المتنوعة سيسافر عدد من الشعراء بجمهور الملتقى لعوالم سامية من خلال قراءات شعرية مساء يوم الجمعة 3 غشت ،وسيشارك في إلقائها كل من الشعراء ، محمد المستاوي ، عمر ضريف، نزهة أباكريم، الحاج أحمد الريح، عبد الله أوناصر، حياة بوتفراس، أحمد عصيد، عبد الله أبردزو، علال بركداح، عبد الله المناني، فاطمة أوشن، وعبد المالك أمحيل. وفي نفس الوقت سيتم تتويج الفائزين في مسابقة الشعر المنظمة من طرف جمعية اجارفن.
وستختتم فعاليات الملتقى، يوم السبت 4 غشت، بعرض من فن أحواش، بمشاركة أهياض أولاد ميمون، فرقة كريم نجوم سوس، وعابد أوطاطا، على أن يتم تكريم الباحث أحمد بوزيد.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير ملتقى أحواش تحتضن ضيوف الصيف تستقبل الدورة الخامسة

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