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مباراة العدول تضع مصداقية وزارة العدل في قفص الاتهام

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 17:31 مباراة العدول تضع مصداقية وزارة العدل في قفص الاتهام | مجتمع
مباراة العدول تضع مصداقية وزارة العدل في قفص الاتهام
ما لبث أن مر أسبوع على إعلان نتائج مباراة خطة العدالة بـــرسم سنة 2018 من طرف وزارة العدل وما تبعها من احتفالات غير مسبوقة في تاريخها، حتى عمت الانتقادات لعملية تدبير المباراة مواقع التواصل

شوف تيفي

 

ما لبث أن مر أسبوع على إعلان نتائج مباراة خطة العدالة بـــرسم سنة 2018 من طرف وزارة العدل وما تبعها من احتفالات غير مسبوقة في تاريخها، حتى عمت الانتقادات لعملية تدبير المباراة مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في صفوف الناجحين المدرجة أسماؤهم ضمن لائحة الانتظار.

ويحمل المحتجون وزارة العدل مسؤولية هذا الاحتقان في صفوف العديد من الذين شاركوا في المباراة، بسبب عدم أخذها بمعيار النجاح المحدد بالقانون والمتمثل في الحصول على معدل 50/100 .

ورغم أن وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول في شخص رئيسها محمد الفضلاوي اعتبرا نتائج المباراة لهذه السنة استثنائية وأنها ترُوم تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف وتكافؤ الفُرص إلا أن الناجحين المقصيين في المباراة يؤكدون عكس ذلك وهو ما توصلت به "شوف تيفي"، من خلال البلاغ التنديدي بخصوص الإقصاء الممنهج للأطر والكفاءات الناجحة بقوة القانون في مباراة خطة العدالة.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ"شوف تيفي" فإن نتائج المباراة الشفوية كانت ولازالت محط انتقادات واسعة خاصة أن القانون المنظم للمهنة 16/03 والمرسوم التنظيمي لها رقم 378.08.2 الصادر في 28 أكتوبر 2008 بتطبيق القانون رقم 03.16 يحددان عتبة النجاح في 50/100 الشيء الذي حازه و ناله غالبية المتبارين المدرجة أسماؤهم ضمن لائحة الانتظار وبشهادة اللجان المشرفة حسب البلاغ.

غير أن المثير للاهتمام حسب غالبية شهادات مَن تَم إقصاؤهم والمدرجة أسماؤهم في لائحة الانتظار فإن هيئة العدول في شخص رئيسها محمد الفضلاوي وكذا وزارة العدل قرروا نجاح ما يفوق عن 3000 في الاختبارات الكتابية في الوقت الذي سيتم فيه نجاح وتكوين فقط 800 بمن فيهم المعفيون بقوة القانون 16/03.

وبحسب نفس البلاغ الذي توصلت به "شوف تيفي" تساءل "المقصيون من الالتحاق بالتمرين المتعلق بمهنة خطة العدالة"، عن المعايير المتبعة في سلم الاستحقاق والمتبع من لدن وزارة العدل، مشيرين إلى أن "مباراة شفوي خطة العدالة، تحدد الراسب فيمن لم يحصل على 100/50"، وأنه "من بين الفئة التي تم إقصاؤها من يتمتع بمستوى عال من الكفاءة وأن اللجنة المشرفة رقم 5 من القاعة 3 خير دليل حسب تصريح وتأكيد المشاركين.

وأدان أصحاب البلاغ ما اعتبروه "السياسة الإقصائية التهميشية التي تطالهم"، وكذا "اختلاف المعايير المعتمدة من طرف اللجان، واختلافها من لجنة لأخرى"، مستنكرين "عدم وجود معيار دقيق معتمد من طرف وزارة العدل يلزم كل اللجن ".

وفي انتظار ما تسفر عنه الأيام القادمة يشدد أصحاب البلاغ تمسكهم بما اعتبروه "حقا مشروعا في الإدماج في خطة العدالة وتصحيح الخطأ الصادر عن وزارة العدل عبر إدماج المقصيين في هذه المباراة"، مؤكدين على "عزمهم خلق تنسيقية وطنية للدفاع عن حقهم في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالبه"، و " تحميل المسؤولية القانونية لوزارة العدل عن الخطأ المعياري المرتكب في الانتقاء"، حسب تعبيرهم.

 

 

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