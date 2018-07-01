فتاة تدعي أن خالها ''وكيل الملك'' وتشتم شرطيا خلال قيامه بواجبه المهني بالبيضاء ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم ومثير، يظهر لحظة قيام فتاة بسب وقذف رجل شرطة بمدينة الدار البيضاء، خلال قيامه بواجبه المهني.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، مقطع فيديو جد صادم ومثير، يظهر لحظة قيام فتاة بسب وقذف رجل شرطة بمدينة الدار البيضاء، خلال قيامه بواجبه المهني.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاثة دقائق ونصف، لحظة قيام الفتاة التي ادعت أن خالها يعمل كـ ''وكيل لملك'' وستتصل به إن لم يقم الشرطي بمنحها أوراق السيارة، قبل أن تعمد إلى إهانته وسبه وادعاء تعرضها للتحرش، ما جعله يقرر وضع شكاية في حقها.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع مديرية الحموشي بفتح تحقيق بخصوصه، مؤكدين أن إهانة رجل الشرطة بهذه الطريقة يعتبر تجاوزا وبالتالي لابد من إيقاف الفتاة التي ادعت وجود قرابة بينها وبين ''وكيل للملك''.