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الملك يترأس غدا الاثنين حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 16:03 الملك يترأس غدا الاثنين حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش | بوليتيك
الملك يترأس غدا الاثنين حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة الثانية والربع زوالا، حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى

''شوف تيفي''+'' و م ع''

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس، سيترأس يوم غد الاثنين ابتداء من الساعة الثانية والربع زوالا، حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، وذلك بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربع الملك على عرش أسلافه المنعمين.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة :

(تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة حلول الذكرى التاسعة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على عرش أسلافه المنعمين، سيترأس جلالته، حفظه الله، يوم الاثنين 30 يوليوز 2018 حفل استقبال بقصر مرشان بمدينة طنجة، ابتداء من الساعة الثانية والربع زوالا.

وفي مساء نفس اليوم، ستترأس الأميرات الجليلات مأدبة عشاء يقيمها صاحب الجلالة، أعزه الله، بقصر مرشان بمدينة طنجة، تكريما للسيدات المدعوات.

ويوم الثلاثاء 31 يوليوز 2018، سيترأس الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان ابتداء من الساعة الواحدة و45 دقيقة زوالا، حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية.

وعلى إثر ذلك سيتلقي الملك، تهاني القوات المسلحة الملكية بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان، كما يستقبل الضباط المتفوقين المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية، حيث ستقام مأدبة غداء بهذه المناسبة المجيدة.

وابتداء من الساعة الرابعة والنصف من عشية هذا اليوم، يترأس الملك حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان).

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