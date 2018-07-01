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مهرجان لـ ''الكوميديا'' يتحول إلى ساحة للتراشق بالحجارة والقنينات بين فنان ومراهقين بتارودانت

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 15:28 مهرجان لـ الكوميديا يتحول إلى ساحة للتراشق بالحجارة والقنينات بين فنان ومراهقين بتارودانت | حوادث و حقوق
مهرجان لـ ''الكوميديا'' يتحول إلى ساحة للتراشق بالحجارة والقنينات بين فنان ومراهقين بتارودانت
تحول مهرجان ''الكوميديا'' المقام بجماعة أولاد برحيل التابعة لإقليم تارودانت لفوضى عارمة بعدما أقدم عدد من الشبان والمراهقين على تجاوز الحواجز الحديدية التي أقامها منظمو المهرجان، وقاموا برشق

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تحول مهرجان ''الكوميديا'' المقام بجماعة أولاد برحيل التابعة لإقليم تارودانت لفوضى عارمة بعدما أقدم عدد من الشبان والمراهقين على تجاوز الحواجز الحديدية التي أقامها منظمو المهرجان، وقاموا برشق الفنان رشيد ''أسلال بالحجارة'' وتوجيه مجموعة من السباب والشتائم للأمازيغيين.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أنه مع صعود الفنان الأمازيغي ''أسلال'' لركح الخشبة، تعالت الأصوات المستهجنة وقام بعض المحسوبين على الجمهور باقتحام الحاجز الأمني وبلغوا المنطقة التي خصصتها إدارة المهرجان للنساء وأطلقوا العنان لألسنتهم بتوجيههم لوابل من السباب والشتم والكلام النابي للأمازيغ، وهو ما خلف إحراجا كبيرا للمنظمين، وكذا النساء اللواتي حضرن لمتابعة فقرات المهرجان خاصة وأن المنطقة معروفة بجوها المحافظ ونمط عيشها الذي تطبعه علامات الحشمة والوقار.

وأضافت ذات المصادر، أن المهاجمين لم يكتفوا بهذا الشكل بل تجاوزوه بإقدامهم على رشق المنصة بالقنينات والحجارة خلال العرض الفكاهي للفنان الأمازيغي ''رشيد أسلال'' والذي لم يستسغ أن يتعرض لهذا الهجوم، وقام بالرد على المهاجمين برشقهم بإحدى القنينات كما يوضح ''فيديو'' توصلت به قناة ''شوف تيفي''.

وفي تعليق له على ما تعرض له أكد ''أسلال''، أن هناك ﺛﻠﺔ ﻣمن وصفهم بالمشرملين ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ 15 فردا ﻛﺎﻧﻮا ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻳﺮﺩﺩﻭﻥ ﺷﻌﺎﺭ : ''ﺭﻳﺢ ﺭﻳﺢ أذﺍﻙ ﺍﻟﺸﻠﻴﺢ'' ﻓأجابهم بقوله : ''ﻠﻲ ﻣﺎﺑﻐﺎﺵ ﺍﻷﻣﺎﺯﻳﻐﻴﺔ ﻳﺨﻮﻱ ﺑﻼﺩ إﻳﻤﺎﺯﻳﻐﻦ''.

وزاد المتحدث قائلا أنه ﻓﻲ تلك ﺍﻟﻠﺤظﺔ شهد ﺑأﻡ ﻋﻴﻨيه عنصرين من القوات المساعدة يفتحان ﺍلحواجز الحديدية ''الباريير'' ﻟمن وصفهم ب ''ﺍﻟﺸﺮذﻣﺔ'' ليصلوا للمنصة ﻭ يقتربوا ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﺮﺩﺩﻳﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻌﺎﺭ ﻭ ﻛﻼﻣﺎ ﺳﺎﻗﻄﺎ.

وأوضح ''أسلال'' أنه على الرغم من ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺣﺘﻰ تم رشقه بالقنينة ليرد بالمثل مبرزا أنه فخور بما قام به لكل من يتجرأ على ''إهانة الأمازيغية والنيل من سمعتها'' موضحا أن ''ﻫﺬﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﺨﺰﻥ ﻭ ﻧﺤﻦ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺻﺎﺩ''.

واسترسل قائلا: ''أﻧﺎ ﻓﻨﺎﻥ ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﺤﺘﺮﻣﻨﻲ ﻭ ''ﺻﻮﺑﻴﺺ'' ﻣﻊ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﻞ ﺍاﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺳأﺳﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻀﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﻼﻣﻲ ﻭ ﻣﺒﺎﺩﺋﻲ ﻟﻦ ﺗﺘﻐﻴﺮ..''.

ومن جانبها استنكرت مجموعة من الفعاليات المدنية والجمعوية والفنية بجهة سوس عامة وأولاد برحيل خاصة مثل هذه التصرفات التي لا تمت بصلة لساكنة المنطقة المشهود لها بحسن ونبل أخلاقها، مؤكدين أن هذه التصرفات الصبيانية لا يمكن التساهل معها، وطالبت بردع كل من سولت له نفسه نسف كل المبادرات الجادة والهادفة التي تشهدها مدينة أولاد برحيل وكذا النيل من سمعة الفنان الأمازيغي، مشددين على ضرورة تدخل السلطات المحلية باتخاذ كافة الإجراءات التأديبية في حق المتورطين في هذه الأعمال الفوضوية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أولاد برحيل مشرملين رشق بالحجارة مهرجان فوضى الكوميديا قنينات فنان رد

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