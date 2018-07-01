دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب ﻿

وصل أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي إلى شواطئ إسبانيا، فروا من الشرطة واختفوا بين الكثبان الرملية وفي الغابات المحيطة.

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وصل أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي إلى شواطئ إسبانيا، فروا من الشرطة واختفوا بين الكثبان الرملية وفي الغابات المحيطة.

ووصل المهاجرون يوم الجمعة، وفق ما أوردته وكالة ''إيفي'' الإسبانية للأنباء اليوم الأحد، إلى شاطئ قرب طريفة بعد عبور مضيق جبل طارق، الذي يفصل المغرب عن أوروبا، والذي أصبح ممرا أساسيا للمهاجرين.

وأظهرت لقطات مصورة المهاجرين وأغلبهم من الشبان، وهم يلقون سترات النجاة على متن القارب لدى اقترابهم من الشاطئ، ثم قفزوا من القارب نحو الشاطئ وبدأوا في الركض وسط دهشة المصطافين.

وتقول بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، وفق ذات الوكالة، إن 17 ألف مهاجر تقريبا وصلوا إلى البلاد هذا العام، وهو ضعف الرقم الذي وصل في نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن أعداد الوافدين بالبحر شهدت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة لافتة، بسبب هدوء البحر.