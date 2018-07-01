 دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

غليـان في بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة قد يطيح برئيسها الحالي | بوليتيك

غليـان في بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة قد يطيح برئيسها الحالي

الملك يترأس غدا الاثنين حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش | بوليتيك

الملك يترأس غدا الاثنين حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش

مهرجان لـ الكوميديا يتحول إلى ساحة للتراشق بالحجارة والقنينات بين فنان ومراهقين بتارودانت | حوادث و حقوق

مهرجان لـ ''الكوميديا'' يتحول إلى ساحة للتراشق بالحجارة والقنينات بين فنان ومراهقين بتارودانت

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية | حوادث و حقوق

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية كيكي | بووز

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية ''كيكي''

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

بالفيديو..لأول مرة: الكشف عن صوت صادر عن الشمس | بووز

بالفيديو..لأول مرة: الكشف عن صوت صادر عن الشمس

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم | مجتمع

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 14:41 دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع
دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب
وصل أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي إلى شواطئ إسبانيا، فروا من الشرطة واختفوا بين الكثبان الرملية وفي الغابات المحيطة.

شوف تيفي

وصل أكثر من 30 مهاجرا غير شرعي إلى شواطئ إسبانيا، فروا من الشرطة واختفوا بين الكثبان الرملية وفي الغابات المحيطة.

ووصل المهاجرون يوم الجمعة، وفق ما أوردته وكالة ''إيفي'' الإسبانية للأنباء اليوم الأحد، إلى شاطئ قرب طريفة بعد عبور مضيق جبل طارق، الذي يفصل المغرب عن أوروبا، والذي أصبح ممرا أساسيا للمهاجرين.

وأظهرت لقطات مصورة المهاجرين وأغلبهم من الشبان، وهم يلقون سترات النجاة على متن القارب لدى اقترابهم من الشاطئ، ثم قفزوا من القارب نحو الشاطئ وبدأوا في الركض وسط دهشة المصطافين.

وتقول بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، وفق ذات الوكالة، إن 17 ألف مهاجر تقريبا وصلوا إلى البلاد هذا العام، وهو ضعف الرقم الذي وصل في نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن أعداد الوافدين بالبحر شهدت خلال الأسابيع الأخيرة زيادة لافتة، بسبب هدوء البحر.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دفعة جديدة المهاجرين شواطئ إسبانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم | مجتمع

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم | مجتمع

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم

شاب مغربي يتعهد عبر فيديو بإقامة عرس لخطيبته رغم خيانتها له | مجتمع

شاب مغربي يتعهد عبر فيديو بإقامة عرس لخطيبته رغم خيانتها له

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني | خارج البلاطو
منذ 53 دقيقة

فيديو جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ''ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني''

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎ | قنوات أخرى

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎

بالفيديو...بعد حملة كون راجل: هكذا علق المغاربة حول السباحة بالمايو أو اللباس الشرعي في الشواطئ | خارج البلاطو

بالفيديو...بعد حملة ''كون راجل'': هكذا علق المغاربة حول السباحة بالمايو أو اللباس الشرعي في الشواطئ

تصريح صــادم من شاب مغربي..كنجيو البحر باش نزهاو حيث كولشي على الفتيات | بــووز

تصريح صــادم من شاب مغربي..كنجيو البحر باش نزهاو حيث كولشي على الفتيات

﻿

آخر المستجدات

غليـان في بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة قد يطيح برئيسها الحالي | بوليتيك
منذ 16 دقيقة

غليـان في بلدية سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة قد يطيح برئيسها الحالي

الملك يترأس غدا الاثنين حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش | بوليتيك

الملك يترأس غدا الاثنين حفل استقبال بقصر مرشان بطنجة بمناسبة الذكرى 19 لتربعه على العرش

مهرجان لـ الكوميديا يتحول إلى ساحة للتراشق بالحجارة والقنينات بين فنان ومراهقين بتارودانت | حوادث و حقوق

مهرجان لـ ''الكوميديا'' يتحول إلى ساحة للتراشق بالحجارة والقنينات بين فنان ومراهقين بتارودانت

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.