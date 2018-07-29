مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا مغربيا، يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة، لقي مصرعه غرقا بمدينة هامبورغ الألمانية، وسط الأسبوع الجاري، خلال سباحته بوادي المدينة الألمانية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا مغربيا، يبلغ من العمر قيد حياته 26 سنة، لقي مصرعه غرقا بمدينة هامبورغ الألمانية، وسط الأسبوع الجاري، خلال سباحته بوادي المدينة الألمانية.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض التفاصيل، أن الشاب المغربي الهالك، هاجر إلى ألمانيا قبل سنة ونصف بطريقة غير شرعية، إلا أن الأقدار شاءت أن يفارق الحياة خلال سباحته بوادي مدينة هامبورغ الألمانية.

وأشار ذات المصدر إلى أن أسرة الشاب القاطنة بحي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، ما تزال إلى حدود الساعة، تنتظر انتهاء الإجراءات، حتى يتم نقل جثمانه للمغرب.