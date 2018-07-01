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إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 13:49 إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع
إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة
أثارت الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2018 لجماعة إنزكان موجة من الجدل وسط فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، وذلك بعدما قام رئيس الجماعة بتفعيل المادة 48 من القانون المنظم لدورات المجالس الجماعية

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أثارت الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2018 لجماعة إنزكان موجة من الجدل وسط فعاليات المجتمع المدني بالمدينة، وذلك بعدما قام رئيس الجماعة بتفعيل المادة 48 من القانون المنظم لدورات المجالس الجماعية وإغلاقها في وجه العموم.

واجتاحت موجة من الاستياء العارم منصات التواصل الاجتماعي، عقب هذا القرار الذي وصفوه بغير المقبول خاصة وأن من حضروا الدورة لم يؤثروا بأي شكل من الأشكال في السير العادي للدورة، والذي من شأنه أن يخل بالنظام العام لانعقادها.

ورجحت مصادر "شوف تيفي"، أن يكون قرار رئيس المجلس الجماعي "أحمد أدراق" بتحويل الدورة الاستثنائية من الطابع العلني إلى السري راجع إلى الاحتقان الذي تشهده مدينة إنزكان في الآونة الأخيرة، وذلك جراء إقدام السلطات المحلية على شن حملات تمشيطية واسعة، استهدفت الباعة المتجولين الذين كانوا بالأمس القريب يفترشون جل شوارع وأزقة المدينة، حيث تم إجلاؤهم منه، وهو الأمر الذي قابله هؤلاء الباعة بنوع من الاستنكار والتمرد في نفس الوقت.

وعلى خلفية ذلك أوضحت مصادر "شوف تيفي" أن رئيس المجلس قرر إخلاء القاعة التي تحتضن الدورة من المواطنين وممثلي الجمعيات تحسبا لدخول الباعة المتجولين ونسف الدورة.

ومن جانبه أكد الرئيس أن الدورة مرت في ظروف جيدة وعرفت تمرير حوالي 12 نقطة كانت مدرجة في جدول الأعمال، وتم التصويت عليها بالإجماع، وقرار إغلاق الدورة هو قانوني وجاء طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الجانب إعمالا بالمادة 48 من قانون الجماعات وربط ذلك بعدم توفير الجماعة كراسي للحاضرين أمر مجانب للعقل ولا أساس له من الصحة.

يشار أن الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة إنزكان والذي تسيره أغلبية مطلقة لحزب العدالة والتنمية والتي انعقدت أول أمس شهدت المصادقة على 12 نقطة بالإجماع وهمت ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﺮﺳﻢ ﺳﻨﺔ 2018، وﻃﻠﺐ ﻗﺮﺽ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ، وﻃﻠﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻟﻨﻬﺮﻱ "ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻭﺍﺩ ﺳﻮﺱ" ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮ، وﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻗﻄﻌﺔ ﺃﺭﺿﻴﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺫﻱ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 22939/60 ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﻨﻬﺮﻱ "ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻭﺍﺩ ﺳﻮﺱ" .

إضافة إلى المصادقة على ﻣــــﺸـﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔـــــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺇﻃﺎﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ إﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺴﻮﺱ ﻣﺎﺳﺔ، وﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻴﺔ ﻹﻧﺰﻛﺎﻥ ﻟﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺤﻀﺮﻱ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﻣﺪﺭﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻷﺭﺽ ﻓﺮﻉ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ﺃﻳﺖ ﻣﻠﻮﻝ، واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ ﻭﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻓﺎ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

كما جرت المصادقة على ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺷﺮﺍﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺇﻧﺰﻛﺎﻥ، وﻛﺮﺍﺀ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺗــﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ : ‏( ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 16792/60 ﻭﺍﻟﺮﺳﻢ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻱ 13450/60 ﻭ ﺣﺒﻮﺱ 52)، وﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻓﻖ ﺻﺤﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، وﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ لإﻧﺰﻛﺎﻥ.

 

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شوف تيفي المغرب إنزكان دورة استثنائية مجلس جماعي تثير الجدل مغلقة رئيس جماعة

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