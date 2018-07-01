 طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية | حوادث و حقوق

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية كيكي | بووز

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية ''كيكي''

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

بالفيديو..لأول مرة: الكشف عن صوت صادر عن الشمس | بووز

بالفيديو..لأول مرة: الكشف عن صوت صادر عن الشمس

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم | مجتمع

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم | مجتمع

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم

سعودي سكران يعتدي على رجل شرطة بأحد شوارع مدينة طنجة | حوادث و حقوق

''سعودي'' سكران يعتدي على رجل شرطة بأحد شوارع مدينة طنجة

في قراءة لـزمن 20 خطابا للعرش طيلة ما يقارب عُشَرِيتَينٍ من حكم الملك محمد السادس | بوليتيك

في قراءة لـزمن 20 خطابا للعرش طيلة ما يقارب عُشَرِيتَينٍ من حكم الملك محمد السادس

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 13:32 طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم | مجتمع
طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم
أجرى فريق طبي متخصص في العلاج بالأشعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج السرطان بطنجة، الحصة الأولى من حصص العلاج الإشعاعي الموضعي لعلاج سرطان بطانة الرحم.

شوف تيفي

أجرى فريق طبي متخصص في العلاج بالأشعة بالمركز الجهوي للأنكولوجيا أحمد بن زايد آل نهيان لعلاج السرطان بطنجة، الحصة الأولى من حصص العلاج الإشعاعي الموضعي لعلاج سرطان بطانة الرحم.

وأفاد بلاغ للمديرية الجهوية لوزارة الصحة بطنجة - تطوان – الحسيمة، بأن هذه الحصة التي أجريت أول أمس الخميس، "تتعلق بأول مرة يتم فيها استعمال هذه التقنية الحديثة وبسابقة في علاجات السرطان على صعيد المؤسسات الطبية بالجهة".

كما أكد البلاغ أن "هذه التقنية تعد شكلا من أشكال العلاج الإشعاعي الموضعي، الذي يعرض نسيج الورم لجرعة عالية من الإشعاع مؤقتا، إذ يتم استعمال التخطيط ثلاثي الأبعاد لتنفيذ العلاج، ويتم ذلك بفضل صور الماسح الضوئي (سكانير) الذي يمكن من استهداف الورم مع الحفاظ على الأنسجة السليمة المحيطة".

وأضاف ذات البلاغ أن "اللجوء إلى هذه التقنية سيساهم في تطوير العرض العلاجي للسرطان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة، كما ستساهم بشكل كبير في تحسين رعاية المرضى بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بطنجة، إذ ينتظر أن تمكن هذه الخدمة المرضى والمصابين من تخفيف تكاليف وعناء السفر إلى مراكز استشفائية بجهات أخرى لتلقي هذا النوع من العلاجات".

وخلص البلاغ إلى أن "وزارة الصحة تشيد بكفاءة الأطر الطبية والتمريضية المتخصصة والفريق التقني على المجهودات المبذولة لإنجاح تجربة العلاج الإشعاعي الموضعي لسرطان بطانة الرحم بالمركز الجهوي للأنكولوجيا بطنجة، مبرزة أن هذه التقنية أصبحت بفضل هذه الجهود متاحة أمام المرضى بهذه الجهة".

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب طنجة إجراء أول علاج إشعاعي سرطان بطانة الرحم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم | مجتمع

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم

شاب مغربي يتعهد عبر فيديو بإقامة عرس لخطيبته رغم خيانتها له | مجتمع

شاب مغربي يتعهد عبر فيديو بإقامة عرس لخطيبته رغم خيانتها له

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني | خارج البلاطو
منذ 23 دقيقة

فيديو جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ''ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني''

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎ | قنوات أخرى

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎

بالفيديو...بعد حملة كون راجل: هكذا علق المغاربة حول السباحة بالمايو أو اللباس الشرعي في الشواطئ | خارج البلاطو

بالفيديو...بعد حملة ''كون راجل'': هكذا علق المغاربة حول السباحة بالمايو أو اللباس الشرعي في الشواطئ

تصريح صــادم من شاب مغربي..كنجيو البحر باش نزهاو حيث كولشي على الفتيات | بــووز

تصريح صــادم من شاب مغربي..كنجيو البحر باش نزهاو حيث كولشي على الفتيات

﻿

آخر المستجدات

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع
منذ 14 دقيقة

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية | حوادث و حقوق

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية كيكي | بووز

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية ''كيكي''

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.