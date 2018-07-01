نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم ﻿

وصفت الجامعة الوطنية للتعليم نتائج الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالعقيمة وعبرت عن ''رفضها للحوارات غير المنتجة لحلول للملفات العالقة في قطاع

شوف تيفي

وصفت الجامعة الوطنية للتعليم نتائج الحوار مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالعقيمة وعبرت عن ''رفضها للحوارات غير المنتجة لحلول للملفات العالقة في قطاع التعليم '' وذلك عقب اجتماع اللجنة المشتركة بين النقابات الست الأكثر ثمثيلية في قطاع التعليم مع وزارة التربية الوطنية.

ودعت الجامعة في بلاغ، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، إلى ''ضرورة حل مشاكل الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في الأقاليم والجهات، ووجوب حركة جهوية وإقليمية، وحل المشاكل المرتبطة بمسلك الإدارة التربوية الإطار الجديد المتصرف التربوي وما سيترتب عنه من ضرب للحق في الترقية''.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بـ''منح التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي واحترام منشور رئيس الحكومة الخاص بالموضوع وبالنسبة لكل الفئات، والتراجع عن الإعفاءات التي مست عددا من أطر الوزارة الذين حرموا حتى من سنوات الأقدمية في المنصب مما فوت عليهم المشاركة في الحركة الانتقالية السنة الماضية وفوَّت عليهم الانتقال هاته السنة''.

وأضاف بلاغ الجامعة أن ''الوزارة رفضت في هذا اللقاء الاحتفاظ بالمنصب بكل الحركات الانتقالية وترفض تنظيم حركة جهوية وإقليمية بعد الحركة الانتقالية الوطنية 2018، لكنها عبرت عن استعدادها لمعالجة كل الطعون المقدَّمة من طرف نقابة من النقابات الست والجواب عليها كتابيا، أما طعون الملفات الطبية (انتقال، تقاعد نسبي) تنتظر جواب وزارة الصحة''.