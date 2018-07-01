 أول اجتماعات المكتب المسير لنادي المغرب التطواني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية | حوادث و حقوق

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية كيكي | بووز

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية ''كيكي''

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

بالفيديو..لأول مرة: الكشف عن صوت صادر عن الشمس | بووز

بالفيديو..لأول مرة: الكشف عن صوت صادر عن الشمس

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم | مجتمع

طنجة.. إجراء أول علاج إشعاعي موضعي لسرطان بطانة الرحم

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم | مجتمع

نقابة تعليمية ترفض نتائج الحوار مع وزارة التعليم وتصفه بالعقيم

سعودي سكران يعتدي على رجل شرطة بأحد شوارع مدينة طنجة | حوادث و حقوق

''سعودي'' سكران يعتدي على رجل شرطة بأحد شوارع مدينة طنجة

في قراءة لـزمن 20 خطابا للعرش طيلة ما يقارب عُشَرِيتَينٍ من حكم الملك محمد السادس | بوليتيك

في قراءة لـزمن 20 خطابا للعرش طيلة ما يقارب عُشَرِيتَينٍ من حكم الملك محمد السادس

الموت المبكر لجنين مجلس الصحافة

أول اجتماعات المكتب المسير لنادي المغرب التطواني

بتاريــخ : 29 يوليوز 2018 / 13:24 أول اجتماعات المكتب المسير لنادي المغرب التطواني | سبور
أول اجتماعات المكتب المسير لنادي المغرب التطواني
عقد المكتب المسير لفريق المغرب أتلتيك تطوان، يوم أمس السبت، تحت إشراف رئيسه الجديد محمد رضوان الغازي، وبحضور كافة أعضائه، اجتماعه الأول.

شوف سبور

عقد المكتب المسير لفريق المغرب أتلتيك تطوان، يوم أمس السبت، تحت إشراف رئيسه الجديد محمد رضوان الغازي، وبحضور كافة أعضائه، اجتماعه الأول.

ونشر الموقع الرسمي لنادي المغرب التطواني أمس السبت، صور الاجتماع الذي عرف حضور كافة مكوناته، الذين تدارسوا النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، و التي تمثلت في مناقشة الوضعيتين الإدارية والمالية الراهنة للنادي، وتشكيل اللجن، وتعيين رؤسائها.

جدير بالذكر أن المغرب التطواني احتل الموسم الماضي المركز العاشر في الدوري المغربي، الذي لم يرق مكونات النادي، التي تبحث في هذه الفترة التي تشهد توقف المنافسات عن تجديد الدماء إداريا و ماليا من أجل المنافسة الموسم المقبل على مراكز مشرفة في الدوري الاحترافي اتصالات المغرب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب المغرب التطواني اجتماع المكتب المسير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

سكوب.. رونار بالقصر الملكي للمشاركة في احتفالات عيد العرش.. وهذه دلالة الحدث | سبور

سكوب.. رونار بالقصر الملكي للمشاركة في احتفالات عيد العرش.. وهذه دلالة الحدث

سكوب: الحداد يغادر الوداد وهذه وجهته | سبور

سكوب: الحداد يغادر الوداد وهذه وجهته

رسميا .. رونار يخرج عن صمته بخصوص رحيله عن المغرب | سبور

رسميا .. رونار يخرج عن صمته بخصوص رحيله عن المغرب

شاهد على المباشر | الندوة الصحافية الختامية لمونديال روسيا 2018 | سبور

شاهد على المباشر | الندوة الصحافية الختامية لمونديال روسيا 2018

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني | خارج البلاطو
منذ 24 دقيقة

فيديو جد مؤلم..صرخة مواطنة تعيش الفقر: ''ولدي فيه الكونسير وعايشين غير فبيبت وكنطلب المحسنين يعاونوني''

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎ | قنوات أخرى

الموت ديال الضحك مع حاتم إدار ورقصة الكيكي شوفو شنو دار‎

بالفيديو...بعد حملة كون راجل: هكذا علق المغاربة حول السباحة بالمايو أو اللباس الشرعي في الشواطئ | خارج البلاطو

بالفيديو...بعد حملة ''كون راجل'': هكذا علق المغاربة حول السباحة بالمايو أو اللباس الشرعي في الشواطئ

تصريح صــادم من شاب مغربي..كنجيو البحر باش نزهاو حيث كولشي على الفتيات | بــووز

تصريح صــادم من شاب مغربي..كنجيو البحر باش نزهاو حيث كولشي على الفتيات

﻿

آخر المستجدات

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب | مجتمع
منذ 15 دقيقة

دفعة جديدة من المهاجرين تصل إلى شواطئ إسبانيا من المغرب

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية | حوادث و حقوق

مصرع شاب مغربي غرقا أثناء سباحته بنهر مدينة هامبورغ الألمانية

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية كيكي | بووز

فيديو طريف..شوفو شنو وقع للممثل سعيد الناصيري بسبب تحدي أغنية ''كيكي''

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة | مجتمع

إغلاق رئيس جماعة إنزكان لدورة المجلس الاستثنائية يثير الجدل وسط فعاليات المدينة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.