أول اجتماعات المكتب المسير لنادي المغرب التطواني ﻿

عقد المكتب المسير لفريق المغرب أتلتيك تطوان، يوم أمس السبت، تحت إشراف رئيسه الجديد محمد رضوان الغازي، وبحضور كافة أعضائه، اجتماعه الأول.

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عقد المكتب المسير لفريق المغرب أتلتيك تطوان، يوم أمس السبت، تحت إشراف رئيسه الجديد محمد رضوان الغازي، وبحضور كافة أعضائه، اجتماعه الأول.

ونشر الموقع الرسمي لنادي المغرب التطواني أمس السبت، صور الاجتماع الذي عرف حضور كافة مكوناته، الذين تدارسوا النقط المدرجة في جدول أعمال الاجتماع، و التي تمثلت في مناقشة الوضعيتين الإدارية والمالية الراهنة للنادي، وتشكيل اللجن، وتعيين رؤسائها.

جدير بالذكر أن المغرب التطواني احتل الموسم الماضي المركز العاشر في الدوري المغربي، الذي لم يرق مكونات النادي، التي تبحث في هذه الفترة التي تشهد توقف المنافسات عن تجديد الدماء إداريا و ماليا من أجل المنافسة الموسم المقبل على مراكز مشرفة في الدوري الاحترافي اتصالات المغرب.