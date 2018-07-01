''سعودي'' سكران يعتدي على رجل شرطة بأحد شوارع مدينة طنجة ﻿

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، 29 يوليوز، مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة محاولة شخص قيل إنه ''خليجي''، وهو يحاول الاعتداء على رجل شرطة كان يقوم بواجبه المهني.

''شوف تيفي''

نشرت مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الأحد، 29 يوليوز، مقطع فيديو جد مثير، يظهر لحظة محاولة شخص قيل إنه ''خليجي''، وهو يحاول الاعتداء على رجل شرطة كان يقوم بواجبه المهني.

وحسب ناشري الفيديو، فإن فصوله، وقعت مؤخرا، حيث أقدم ''سعودي'' على العربدة بإحدى شوارع مدينة طنجة وهو في حالة غير طبيعية، ما دفع بالشرطي إلى التدخل، إلا أن الخليجي، أقدم على إهانة رجل الأمن وحاول الاعتداء عليه.

وتفاعل النشطاء الفيسبوكيون مع هذا الفيديو، حيث أشار العديد منهم إلى أن التصرف الذي قام به هذا الخليجي غير مقبول، وبالتالي على المصالح الأمنية إيقافه حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاعتداء أو إهانة رجال الشرطة.